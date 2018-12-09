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Сенцову три недели не отдают посылку с теплыми вещами и продуктами - правозащитница

Воскресенье, 9 декабря 2018, 22:12

Незаконно осужденному украинскому режиссеру Олегу Сенцов уже три недели не отдают посылку с теплыми вещами и продуктами питания, которую ему отправили российские правозащитники из Челябинска.

Об этом 9 декабря в Facebook сообщила правозащитница Татьяна Щур.

Она отметила, что посылки украинцу отправляют по договоренности с Сенцовым, в ней "теплые вещи, продукты и фильмы, подобранные друзьями".

"Посылку отправили 12 ноября. 17-го она была на почте в Лабытнанги (город, где находится колония - ред.). Затем ее почему-то отправили в Салехард, чтобы вернуть на почту уже 20 числа. ... Сообщение в колонию пришло 27 ноября. ... Как и в прошлый раз, ровно год назад, посылку не вручают уже 3 недели", - сообщила Щур.

Она добавила, что есть "слухи, что отправитель превысил разрешенный вес".

"Это лукавство. Еще в 2017 году был  отменен  лимит веса посылок и передач, равна 20 кг. Он был привязан к весу посылок и лимитирован  "Почтой России", а она определила максимум в 50 килограммов", - отметила правозащитница. 

Украинская правда

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Темы: СенцовполитзаключенныеРосcия
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