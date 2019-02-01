Трамп на следующей неделе объявит место и точную дату саммита с Ким Чен Ыном
Пятница, 1 февраля 2019, 00:39
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов на следующей неделе официально объявить место и точную дату второго саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Об этом сообщает АР.
"Президент Трамп заявил в четверг, что он объявит на следующей неделе место и дату второго саммита, который запланировал с северокорейским лидером Кимом Чен Ыном в конце февраля", - пишет издание.
Позже глава Белого дома уточнил, что, скорее всего, он сделает заявление об этом во вторник во время обращения к Конгрессу о положении дел в стране.
Трамп также подчеркнул, что его администрация достигла "огромного прогресса" в сдерживании ядерных амбиций КНДР.
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Напомним:
- Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал начать подготовку ко второму саммиту с президентом США Дональдом Трампом.
- После встречи с Ким Йонг Челом, северокорейским посланником, Трамп сказал, что он и Ким Чен Ын, вероятно, встретятся в конце февраля, но не сказал точно, когда и где состоится саммит.
- Что касается переговоров Трампа и Ким Чен Ына, то эксперты указывают на фундаментальные вопросы: какие шаги по денуклеаризации КНДР следует принять для этого и что должен предложить Трамп, чтобы Ким Чен Ын принял этих меры.