Трамп на следующей неделе объявит место и точную дату саммита с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов на следующей неделе официально объявить место и точную дату второго саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Об этом сообщает АР.

"Президент Трамп заявил в четверг, что он объявит на следующей неделе место и дату второго саммита, который запланировал с северокорейским лидером Кимом Чен Ыном в конце февраля", - пишет издание.

Позже глава Белого дома уточнил, что, скорее всего, он сделает заявление об этом во вторник во время обращения к Конгрессу о положении дел в стране.

Трамп также подчеркнул, что его администрация достигла "огромного прогресса" в сдерживании ядерных амбиций КНДР.

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Напомним: