"Шахтер" трудоустроил еще одного украинца в чемпионат России

Украинский защитник донецкого "Шахтера" Олег Данченко стал игроком российского "Енисея".

Об этом сообщает официальный сайт российского клуб.

Данченко будет играть в России на правах аренды до конца сезона 2018/2019. "Енисей" выступает в российской Премьер-лиге и занимает последнее 16-е место после 17-туров.

Данченко перешел в "Шахтер" в 2016 году, а до этого играл за хмельницкое "Динамо" и одесский "Черноморец". в сезоне 2017/2018 Данченко уже выступал на правах аренды за российский "Анжи". 24-летний футболист является воспитанником запорожского футбола.

В сезоне 2018/2019 Данченко провел за "Шахтер" во всех турнирах 12 матчей и забил один гол.

Защитник даже вызывался в национальную сборную Украины, но не сыграл ни одного матча. В активе Данченко 29 поединков за молодежную сборную Украины.

Напомним, что в начале этой недели "Шахтер" продал в российский "Зенит" защитника сборной Украины Ярослава Ракицкого.