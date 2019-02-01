Первые выходные февраля будут теплыми и влажными
Пятница, 1 февраля 2019, 11:24
2-3 февраля в Украине сохранится теплая и влажная погода без существенных осадков.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"На выходных Украина будет принадлежать теплой влажной воздушной массе. В дневные часы будет +1+5 градусов, на юге и Закарпатье +5+10 градусов, в Крыму до +12+14 градусов. Ночью на востоке побродят незначительные "минусы", 1-5 градусов мороза, на остальной территории около нуля", - пишет синоптик.
Также на выходных прогнозируют туман, местами дождь.
В Киеве в субботу и воскресенье будет влажно, туманно и тепло.
Ночью около нуля, днем +1+4 градуса.
"Не забывайте о гололедице, лужах и сосульках. Рыбакам следует держаться как можно ближе к берегу", - напомнила синоптик.
Украинская правда