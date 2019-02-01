Первые выходные февраля будут теплыми и влажными

210 просмотров
Пятница, 1 февраля 2019, 12:24

2-3 февраля в Украине сохранится теплая и влажная погода без существенных осадков.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"На выходных Украина будет принадлежать теплой влажной воздушной массе. В дневные часы будет +1+5 градусов, на юге и Закарпатье +5+10 градусов, в Крыму до +12+14 градусов. Ночью на востоке побродят незначительные "минусы", 1-5 градусов мороза, на остальной территории около нуля", - пишет синоптик.

Также на выходных прогнозируют туман, местами дождь. 

 
Скриншот с сайта Укргидрометцентра

В Киеве в субботу и воскресенье будет влажно, туманно и тепло.

Ночью около нуля, днем ​​+1+4 градуса. 

 
Скриншот с сайта Укргидрометцентра

"Не забывайте о гололедице, лужах и сосульках. Рыбакам следует держаться как можно ближе к берегу", - напомнила синоптик. 

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: погода
powered by lun.ua
По теме
Февраль начнется солнцем и теплом 31 января 2019, 15:25
В США пришли аномальные морозы, есть погибшие 31 января 2019, 08:59
Синоптики рассказали, чего ждать в последний день января 30 января 2019, 10:57
Все новости
Главные новости
Гриценко согласился дебатировать с Садовым
Ахметов за месяц стал богаче на 830 миллионов долларов
Наблюдательный совет упрекает Аласанию, что не показал крестный ход и выступление Порошенко
С 1 февраля выросли тарифы на воду: какие платежки придут киевлянам
Все новости
экология

Углеродный след: почему этим вредим окружающей среде и что с этим можно сделать

психология

Эффективный фидбэк: говорить так, чтобы вас услышали

мир

10 невероятных фактов об Антарктике

Поиск по сайту
Архив
Весь архів