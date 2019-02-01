Первые выходные февраля будут теплыми и влажными

2-3 февраля в Украине сохранится теплая и влажная погода без существенных осадков.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"На выходных Украина будет принадлежать теплой влажной воздушной массе. В дневные часы будет +1+5 градусов, на юге и Закарпатье +5+10 градусов, в Крыму до +12+14 градусов. Ночью на востоке побродят незначительные "минусы", 1-5 градусов мороза, на остальной территории около нуля", - пишет синоптик.

Также на выходных прогнозируют туман, местами дождь.

Скриншот с сайта Укргидрометцентра

В Киеве в субботу и воскресенье будет влажно, туманно и тепло.

Ночью около нуля, днем ​​+1+4 градуса.

Скриншот с сайта Укргидрометцентра

"Не забывайте о гололедице, лужах и сосульках. Рыбакам следует держаться как можно ближе к берегу", - напомнила синоптик.