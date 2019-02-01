Оккупанты устроили в Севастополе "антитеррористические учения"

В аннексированном Россией Севастополе 1 февраля проводят антитеррористические учения, из-за чего перекрыли движение по нескольким улицам.

Ранее пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства города предупредила:

"В связи с проведением антитеррористических учений 1 февраля 2019 года проход и проезд будет временно ограничен в районах улиц Тимирязева (пос. Сахарная головка) с 10:00 до 16:00, Шубикова (г.Инкерман) с 10:00 до 11:00 и Артема Бойко (район СТ "Дергачи-3") с 11:00 до 14:00".

"Проезд по указанным выше адресам будет разрешен только для жителей, имеющих соответствующую регистрацию", – уточнили подконтрольные Кремлю власти.

Напомним: