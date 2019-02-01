Оккупанты устроили в Севастополе "антитеррористические учения"
Пятница, 1 февраля 2019, 11:36
В аннексированном Россией Севастополе 1 февраля проводят антитеррористические учения, из-за чего перекрыли движение по нескольким улицам.
Ранее пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства города предупредила:
"В связи с проведением антитеррористических учений 1 февраля 2019 года проход и проезд будет временно ограничен в районах улиц Тимирязева (пос. Сахарная головка) с 10:00 до 16:00, Шубикова (г.Инкерман) с 10:00 до 11:00 и Артема Бойко (район СТ "Дергачи-3") с 11:00 до 14:00".
"Проезд по указанным выше адресам будет разрешен только для жителей, имеющих соответствующую регистрацию", – уточнили подконтрольные Кремлю власти.
Напомним:
- В феврале-марте 2014 года, почти 5 лет назад, Россия аннексировала Крым – и с тех пор регулярно борется с "экстремизмом" там и проводит военные учения.
- Страны Запада не раз призывали Россию вывести свои войска в территорий Украины.
- 17 декабря 2018 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к РФ вывести свои войска с территории Крыма и осуждением милитаризации Россией Черного и Азовского морей.