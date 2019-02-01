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В суд направили протоколы о лжи в декларациях главы Фонда госимущества

Пятница, 1 февраля 2019, 12:09

Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд два протокола об административных правонарушениях относительно и.о. главы Фонда государственного имущества Виталия Трубаров.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

Отмечается, что Трубаров подал заведомо недостоверные сведения в декларациях за 2016 и 2017 годы.

"По результатам проверки деклараций установлено, что указанные сведения отличаются от достоверных на общую сумму 288 842 грн (в декларации за 2016 года) и 303 400 грн (в декларации за 2017 год)", – говорят в агентстве.

Таким образом, чиновник совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 4 статьи 172-6 КУоАП. Эта статья предусматривает наказание штрафом от 1 тысячи до 2,5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 17 тысяч до 42,5 тысяч гривен.

Еще 12 протоколов составили в отношении главы Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Георгия Рудько, который без уважительных причин несвоевременно подал сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Напомним:

Украинская правда
Темы: декларацииФонд госимуществаНАПК
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