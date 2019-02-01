Киевскому "Спайдермену" дали 7 лет тюрьмы

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Пятница, 1 февраля 2019, 14:54

Суд признал виновным и приговорил к 7 годам лишения свободы 35-летнего жителя столицы за совершение разбойных нападений, сопряженных с угрозой применения насилия.

Об этом сообщает 1 февраля пресс-служба прокуратуры города Киева.

"По результатам судебного рассмотрения районный суд г. Киева мужчина признан виновным по ч.3 ст.187 (разбой) и ч. 2 ст. 263 (незаконное хранение оружия) УК Украины и назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

С начала марта 2018 года в Киеве был совершен ряд разбойных нападений на различные кредитные учреждения. Злоумышленник надевал детские маскарадные маски "Человека-паука", "Бэтмена" и, угрожая ножом, грабил кассы.

По результатам следственных (розыскных) мероприятий злоумышленника установили и задержали.

Отмечается, что следователи установили его причастность к 10 разбойным нападениям. Общий размер материального ущерба, причиненного совершенными преступлениям, составил почти 80 тысяч гривен.

В прокуратуре отмечают, что до вступления приговора в законную силу меру пресечения обвиняемому в виде содержания под стражей суд оставил без изменений.

Украинская правда

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Темы: Киев криминал прокуратура


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