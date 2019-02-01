Вилкула облили зеленкой в Бердянске

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Пятница, 1 февраля 2019, 17:16

В Бердянске Запорожской области местные активисты организовали акцию протеста против приезда кандидата в президенты от партии "Оппозиционный блок - Партия мира и развития" Александра Вилкула.

Об этом сообщает местное издание "Бердянск 24".

Когда политик появился на площади перед домом культуры "Софит", его облили зеленкой.

 
 
 

Отмечается, что политик вместе с охраной попытался попасть в помещение дома культуры. Между правоохранителями и активистами произошло столкновение.

Активисты заблокировали вход и кандидат в президенты попасть внутрь здания не смог. В результате политик покинул место встречи.

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Темы: Вилкул выборы президента 2019


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