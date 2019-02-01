В Киеве мужчина выстрелил в лицо ребенку

В Деснянском районе Киева во время конфликта трех мужчин огнестрельное ранение в голову получил ребенок.

Об этом 1 февраля сообщает столичная полиция.

Отмечается, что на улице Шолом-Алейхема между тремя мужчинами произошел словесный конфликт. Один из них хотел выстрелить в оппонента, но попал в мальчика.

Правоохранители пообщались с двумя мужчинами, с которыми ругался правонарушитель.

Полиции сообщили, что злоумышленник начал на улице с ними ссориться, а потом достал оружие и, пытаясь выстрелить в одного из них, попал в лицо мальчику.

После этого мужчина скрылся, однако его удалось задержали. Сейчас его доставили в управление полиции для установления обстоятельств инцидента.

Мальчика госпитализировали, сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

По данному факту в полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.