В Киеве мужчина выстрелил в лицо ребенку

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Пятница, 1 февраля 2019, 17:55

В Деснянском районе Киева во время конфликта трех мужчин огнестрельное ранение в голову получил ребенок.

Об этом 1 февраля сообщает столичная полиция.

Отмечается, что на улице Шолом-Алейхема между тремя мужчинами произошел словесный конфликт. Один из них хотел выстрелить в оппонента, но попал в мальчика.

Правоохранители пообщались с двумя мужчинами, с которыми ругался правонарушитель.

Полиции сообщили, что злоумышленник начал на улице с ними ссориться, а потом достал оружие и, пытаясь выстрелить в одного из них, попал в лицо мальчику.

 

После этого мужчина скрылся, однако его удалось задержали. Сейчас его доставили в управление полиции для установления обстоятельств инцидента.

Мальчика госпитализировали, сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

 

По данному факту в полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

 

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Украинская правда

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Темы: полиция Киев дети


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