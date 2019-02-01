В Кабо-Верде задержали 11 моряков РФ, они перевозили 9,5 тонн кокаина

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Пятница, 1 февраля 2019, 21:56

Полиция в столице Кабо-Верде Прае арестовала 11 российских моряков и изъяла 9,5 тонн кокаина на их корабле. Эта находка с наркотиками стала крупнейшей в истории страны.

Об этом сообщает Reuters.

Корабль направлялся из Южной Америки в марокканский Танжер. В порту Прая корабль оказался по юридическим причинам после смерти члена экипажа, рассказали местные полицейские. Причина смерти пока неизвестна.

О подозрениях по транспортировке наркотиков правоохранители Кабо-Верде узнали от сотрудников европейской платформы, которая работает в сфере противодействия наркотикам. Именно ее представители рассказали полицейским, что этот корабль подозревается в транспортировке незаконных веществ.

 

Мария Думанская, УП

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Темы: корабли Росcия


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