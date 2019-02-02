Яценюк заявил, что не будет баллотироваться на выборах-2019

Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк не будет принимать участия в выборах президента Украины 2019 года.

Как сообщает корреспондент УП с места события, об этом Яценюк заявил на съезде "НФ", который проходит 2 февраля в Киеве.

"Я долго думал над тем, идти ли в президенты. Это не простое решение. Его можно принимать через эмоции или политическую конъюнктуру. ... Я реалист. В результате дискредитации, открытой лжи, когда лгали всему украинскому народу - сегодня нет достаточного высоты, чтобы выиграть выборы 2019 года", - заявил Яценюк.

"Я принял решение, что мы должны бороться за новую Верховную Раду, за победу на парламентских выборах и за формирование нового правительства. В это я верю", - добавил экс-премьер.

На съезде, кроме членов правительства и чиновников от "Народного фронта", а также спикера Верховной Рады Андрея Парубия также присутствовал действующий глава Кабмина Владимир Гройсман. В начале работы съезда он выступил с коротким приветствием и покинул событие.