Полиция взялась расследовать хищение зерна "Аграрного фонда"

Нацполиция начала уголовное производство по факту хищения имущества должностными лицами "Агроинвестгруп" и проведет встречу с зерновыми трейдерами, которые пострадали от действий должностных лиц компании.

Об этом сообщили в Департаменте защиты экономики Нацполиции Украины.

"Представители агробизнеса обратились в полицию по фактам хищения их имущества, которое хранилось на элеваторах, принадлежащих компании "Агроинвестгруп". Кроме того, последние не имеют возможности попасть на места хранения зерна из-за того, что охрана компании не допускает их на территорию элеваторов", - отметили правоохранители.

Отмечается, что встреча с трейдерами состоится 5 февраля.

Напомним,