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Трамп просил у Deutsche Bank денег во время кампании, ему отказали - NYT

Воскресенье, 3 февраля 2019, 13:07

В 2016 году кандидат в президенты США Дональд Трамп обращался к Deutsche Bank с запросом о займе, однако банк отказал ему в выдаче кредита. 

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на три источника, осведомленных о деталях запроса. 

По данным издания, Трамп направлял запрос о кредите в начале 2016 года, что может указывать на его участие в управлении собственным бизнесом во время предвыборной кампании.

"Эта информация может привлечь внимание Конгресса для расследования деятельности Трампа", - отмечает СМИ.

"Трамп одалживал десятки миллионов долларов на свою президентскую кампанию и тратил большие суммы на расширение своего бизнеса в сфере недвижимости. Чтобы финансировать его, Трамп обратился к давнему союзнику -  Deutsche Bank - одному из немногих банков, которые все еще были готовы одалживать ему деньги", - пишет газета. 

Однако заявка Трампа переросла в конфликт, достигший топ-менеджмента финучреждения, а банк ответил на его обращение отказом.

"Руководители банка полагали, что кандидатура Трампа делает кредит слишком рискованным. Опасения руководства Deutsche Bank  вызывало то, что если Трамп победит на выборах, а затем объявит дефолт, Deutsche Bank придется выбирать между отказом от взыскания задолженности или арестом активов президента США", - отмечает издание. 

Отмечается, что Трамп искал средства для работ по благоустройству гольф-клуба Trump Turnberry в Шотландии, которые начались  в 2014 году.  

В свою очередь представитель Организации Трампа Аманда Миллер опровергла информацию, что бизнесу Трампа требовалось внешнее финансирование для Тернберри. 

"Эта история абсолютно ложная", - заявила Миллер. Вместе с тем она не уточнила, обращалась ли организация к  Deutsche Bank за займом.

Украинская правда
Темы: ТрампСШАвиборыденьги
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