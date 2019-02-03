Мадуро не исключает гражданской войны в Венесуэле

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Воскресенье, 3 февраля 2019, 19:16

Президент Венесуэлы Николас Мадуро не исключает, что в результате политического кризиса в Венесуэле вспыхнет гражданская война.

"Все зависит от градуса сумасшествия и агрессивности северной империи и ее западных союзников", - заявил он в интервью испанскому телеканалу La Sexta, вышедшему в эфир в воскресенье, сообщает "Немецкая волна".

По словам Мадуро, официальный Каракас "желает, чтобы никто не вмешивался во внутренние дела" Венесуэлы.

"Мы готовы защищать нашу страну" и "не сдадим Венесуэлу", - добавил он.

Напомним:

  • Ранее 3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможным военное вмешательство США в охваченную кризисом Венесуэлу.
  • В прошлом месяце несколько стран во главе с Соединенными Штатами признали временным президентом страны Хуана Гуайдо, президента Национального собрания Венесуэлы.
  • В ответ Мадуро, которого США объявили нелегитимным, заявил, что разрывает дипломатические отношения с Соединенными Штатами, и приказал американским дипломатам покинуть страну в течение 72 часов. Он также приказал венесуэльским дипломатам покинуть США.
  • Позже министерство иностранных дел Венесуэлы опубликовало заявление о прекращении этих выдворений и предложило провести переговоры с США.

Украинская правда

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Темы: Венесуэла


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