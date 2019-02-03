Мадуро не исключает гражданской войны в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро не исключает, что в результате политического кризиса в Венесуэле вспыхнет гражданская война.

"Все зависит от градуса сумасшествия и агрессивности северной империи и ее западных союзников", - заявил он в интервью испанскому телеканалу La Sexta, вышедшему в эфир в воскресенье, сообщает "Немецкая волна".

По словам Мадуро, официальный Каракас "желает, чтобы никто не вмешивался во внутренние дела" Венесуэлы.

"Мы готовы защищать нашу страну" и "не сдадим Венесуэлу", - добавил он.

Напомним: