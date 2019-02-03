В УПЦ МП заявили об избиении полицией священника в Тернопольской области

УПЦ МП заявляет об избиении неизвестными мужчинами и полицией священника Свято-Преображенского храма с. Гнездичное Збаражского района Тернопольской области.

Как сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ МП, в воскресенье у храма произошло столкновение между сторонниками Православной церкви Украины и представителями религиозной общины УПЦ МП.

Фото пресс-службы УПЦ МП

"Особенно от рук мужчин крепкого телосложения с красно-черными нашивками на рукавах и собственно полиции пострадал настоятель религиозной общины Украинской Православной Церкви протоиерей Стефан Балан", - говорится в сообщении.

В УПЦ МП утверждают, что утром перед началом богослужения возле церкви начали собираться сторонники ПЦУ, которые "сорвали Божественную литургию верующим" УПЦ МП.

"Представители религиозной общины УПЦ, понимая, что планируется захват храма, стали на лестнице церкви", - говорится в сообщении.

В УПЦ МП заявляют, что полиция стала на сторону сторонников ПЦУ.

"Полиция начала брать все в свои руки и пошла в наступление. Быстро приехало спецподразделение полиции и начали нас бить. На видео все хорошо видно. Меня били, верующих толкали. А потом пришли какие-то мужчины в защитной форме с красно-черными нашивками и начали нас всех разбрасывать. Меня схватили за голову, сломали палец. После этого мы вызвали скорую. Медицинские работники зафиксировали ушибы всего тела - голова, грудь, руки", - рассказал председатель религиозной общины, который якобы больше всего пострадал в схватке.

Пресс-служба отмечает, что 13 января активисты провели собрание села, на которых часть присутствующих проголосовали за переход в новую ПЦУ, однако религиозная же община решила остаться в лоне УПЦ МП.

По состоянию на вечер воскресенья полиция Тернопольской области не сообщает об инциденте.