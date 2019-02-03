В Севастополе оккупанты будут учить школьников собирать автоматы

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Воскресенье, 3 февраля 2019, 22:58

В аннексированном Севастополе на базе городского Дома офицеров создан "Дом Юнармии", где российские военные будут учить школьников обращаться с оружием.

Как сообщает 3 февраля пресс-служба российской Минобороны, "военно-патриотический центр создан в соответствии с решением министра обороны России", пишет Крым.Реалии.

"В стенах созданного военно-патриотического объекта школьники Севастополя, вступившие в ряды движения "Юнармия" под руководством опытных инструкторов-военнослужащих изучают на практике основы общевойсковой подготовки", – говорится в сообщении.

В силовом ведомстве утверждают, что "юные патриоты участвуют в занятиях по сборке-разборке автомата Калашникова АК-74, по строевой подготовке и сдаче нормативов по физической подготовке".

Также в ходе занятий по радиационной, химической и биологической защите школьников учили экипироваться в кратчайшее время в общевойсковой защитный костюм и противогаз.

Ранее Минобороны России во взаимодействии с органами подконтрольной Кремлю власти Крыма создало на полуострове отделение российского военно-патриотического движения "Юнармия".

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Темы: Крым


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