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На КПП "Гнутово" задержан мужчина, который вез взрывчатку из оккупированной территории

Воскресенье, 3 февраля 2019, 23:58

В пункте пропуска "Гнутово" на линии разграничения задержан мужчина, который пытался провезти с временно оккупированной территории взрывчатку.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"62-летний житель Мариуполя утром выехал на временно оккупированную территорию личным автомобилем и после обеда возвращался из оккупированного Новоазовска назад. Во время тщательного осмотра его автомобиля офицеры отдела контрразведки УВВБ "Донецко-Луганское" Госпогранслужбы и сотрудники СБУ, которые совместно действуют в составе Объединенных сил, обнаружили скрытые в спинке заднего сиденья две тротиловые шашки весом 400 грамм", - говорится в сообщении.

Как отмечается, водитель и автомобиль задержаны. С какой целью гражданин перевозил взрывчатку выясняют правоохранители.

Военные предполагают, что таким образом пророссийские наемники готовят почву для возможных террористических акций.

Темы: ООСОРДЛОПограничная служба
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