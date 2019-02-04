На КПП "Гнутово" задержан мужчина, который вез взрывчатку из оккупированной территории

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Понедельник, 4 февраля 2019, 00:58

В пункте пропуска "Гнутово" на линии разграничения задержан мужчина, который пытался провезти с временно оккупированной территории взрывчатку.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"62-летний житель Мариуполя утром выехал на временно оккупированную территорию личным автомобилем и после обеда возвращался из оккупированного Новоазовска назад. Во время тщательного осмотра его автомобиля офицеры отдела контрразведки УВВБ "Донецко-Луганское" Госпогранслужбы и сотрудники СБУ, которые совместно действуют в составе Объединенных сил, обнаружили скрытые в спинке заднего сиденья две тротиловые шашки весом 400 грамм", - говорится в сообщении.

Как отмечается, водитель и автомобиль задержаны. С какой целью гражданин перевозил взрывчатку выясняют правоохранители.

Военные предполагают, что таким образом пророссийские наемники готовят почву для возможных террористических акций.

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Темы: ООС ОРДЛО Пограничная служба


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