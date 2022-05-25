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На Донбассе РФ активно атакует, 10 нападений отбиты – сводка штаба ООС

Светлана КизиловаСреда, 25 мая 2022, 22:36
Фото Getty Images

Вдоль всей полосы обороны на востоке Украины российские захватчики пытаются наступать, обстреливают села и наносят ракетно-бомбовые удары.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС, Оперативно-тактическая группировка "Схід" в Facebook

Детали: Группировка Объединенных сил продолжает ведение оборонной операции в определенном районе ответственности на Донецком и Луганском направлениях.

Дословно: "Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

Оккупанты обстреляли более 40 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 47 гражданских объектов из них: 38 жилых домов, школу, оздоровительный лагерь, базу отдыха, железнодорожный вокзал. В результате этих обстрелов погибли 5 гражданских лиц, еще 12 ранены.

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отбили сегодня 10 атак врага, на двух локациях продолжаются бои с оккупантом. Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам урон в живой силе и технике".

Детали: За минувшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

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  • 4 танка;
  • 1 единицу специальной техники;
  • 2 артиллерийские системы;
  • 1 бронетранспортер;
  • 1 вражеский автомобиль.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

По данным ОТУ "Схід", 25 мая украинские воины на Донбассе ликвидировали 62 российских кафиров.

Темы: ДонбассвойнаРосcияООС
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