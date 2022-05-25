На Донбассе РФ активно атакует, 10 нападений отбиты – сводка штаба ООС
Вдоль всей полосы обороны на востоке Украины российские захватчики пытаются наступать, обстреливают села и наносят ракетно-бомбовые удары.
Источник: вечерняя сводка штаба ООС, Оперативно-тактическая группировка "Схід" в Facebook
Детали: Группировка Объединенных сил продолжает ведение оборонной операции в определенном районе ответственности на Донецком и Луганском направлениях.
Дословно: "Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.
Оккупанты обстреляли более 40 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 47 гражданских объектов из них: 38 жилых домов, школу, оздоровительный лагерь, базу отдыха, железнодорожный вокзал. В результате этих обстрелов погибли 5 гражданских лиц, еще 12 ранены.
Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отбили сегодня 10 атак врага, на двух локациях продолжаются бои с оккупантом. Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам урон в живой силе и технике".
Детали: За минувшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:
- 4 танка;
- 1 единицу специальной техники;
- 2 артиллерийские системы;
- 1 бронетранспортер;
- 1 вражеский автомобиль.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
По данным ОТУ "Схід", 25 мая украинские воины на Донбассе ликвидировали 62 российских кафиров.