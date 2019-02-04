Маск показал первый запуск двигателя Starship

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Понедельник, 4 февраля 2019, 06:19

Основатель SpaceX Илон Маск показал первый запуск двигателя Raptor, который будет установлен на космическом корабле Starship.

Соответсвующее видео Маск опубликовал в twitter.

"Первый запуск двигателя Starship Raptor! Очень горжусь отличной работой команды SpaceX!!", - написал он.

Как сообщал Маск,  тяга двигателя Raptor составляет 200 метрических тонн. В следующей версии тяга будет увеличена до 250 тонн.

Напоминаем:

  • Ранее Маск опубликовал  фото тестовой версии космического корабля Starship.
  • SpaceX разрабатывает Starship и гигантскую ракету Super Heavy, чтобы доставлять людей на Луну и обратно, на Марс и в другие пункты назначения по всей Солнечной системе.
  • По словам Маска, первая миссия на Красную планету с экипажем и сотней пассажиров может состояться уже в середине 2020-х годов, если разработка и испытания пройдут успешно.
  • Первый тестовый запуск может быть осуществлен  в течении нескольких недель.

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Темы: технологии США космос


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