Маск показал первый запуск двигателя Starship
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Понедельник, 4 февраля 2019, 06:19
Основатель SpaceX Илон Маск показал первый запуск двигателя Raptor, который будет установлен на космическом корабле Starship.
Соответсвующее видео Маск опубликовал в twitter.
"Первый запуск двигателя Starship Raptor! Очень горжусь отличной работой команды SpaceX!!", - написал он.
First firing of Starship Raptor flight engine! So proud of great work by @SpaceX team!! pic.twitter.com/S6aT7Jih4S— Elon Musk (@elonmusk) February 4, 2019
February 4, 2019
February 4, 2019
Как сообщал Маск, тяга двигателя Raptor составляет 200 метрических тонн. В следующей версии тяга будет увеличена до 250 тонн.
Preparing to fire the Starship Raptor engine at @SpaceX Texas pic.twitter.com/8JCOi1BG6z— Elon Musk (@elonmusk) 1 лютого 2019 р.
Напоминаем:
- Ранее Маск опубликовал фото тестовой версии космического корабля Starship.
- SpaceX разрабатывает Starship и гигантскую ракету Super Heavy, чтобы доставлять людей на Луну и обратно, на Марс и в другие пункты назначения по всей Солнечной системе.
- По словам Маска, первая миссия на Красную планету с экипажем и сотней пассажиров может состояться уже в середине 2020-х годов, если разработка и испытания пройдут успешно.
- Первый тестовый запуск может быть осуществлен в течении нескольких недель.
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