Россия не станет пробивать "коридор" в Крым, у нее другие цели – Stratfor

Прямое военное вторжение России в Украину – маловероятный сценарий сейчас, но она стремится помешать западной интеграции Украины.

Такое мнение высказал старший аналитик по вопросам Евразии американской разведывательно-аналитической компании Stratfor Юджин Чаусовский в интервью "Радио Свобода".

"Сценарий наземного коридора к Крыму или Приднестровью крайне маловероятен в данный момент. Думаю, если Россия собиралась сделать столь серьезный военный шаг, то это, скорее всего, уже произошло бы в самом начале конфликта", – сказал он.

"За последние год-два ситуация все же стабилизировалась, – думаю, это делает еще более маловероятным, что Россия пойдет на такие действия. В то же время не думаю, что такое развитие событий следует полностью исключить", – добавил Чаусовский.

Как и 4 года назад, в Stratfor считают, что России понадобилось бы 20-30 тысяч солдат для создания "сухопутного моста" к Крыму.

Впрочем, Чаусовский считает, что если Россия выйдет за рамки Крыма и востока Украины, где "имеет максимальную политическую поддержку", то это будет "менее жизнеспособным и благоприятным" для нее – РФ столкнется с "огромными внутренними проблемами".

В то же время, аналитик Stratfor отметил, что "существует целый ряд угроз, источником которых является Россия". Это и действия в Черном и Азовском морях, и средства "гибридной войны", и вмешательство в выборы.

На вопрос, пойдет ли Москва на прямой военный конфликт с Украиной, если ее не устроят результаты выборов, Чаусовский ответил: "Думаю, здесь много обстоятельств, лишь одна из которых – военные возможности России".

"У нее, безусловно, есть необходимое количество подразделений для такой военной операции, но в прямом военном столкновении с Украины для Москвы так много неизвестных", – сказал он.

"У России, возможно, был шанс прибегнуть к таким действиям в самом начале конфликта, но сейчас уже на протяжении более 4 лет Украина имела время для развития своего военного потенциала, есть западная поддержка: как в сфере безопасности, так и экономическая, оказывается давление на Россию – и это только увеличивает цену", – подчеркнул Чаусовский.

По его мнению, "Москва не хочет аннексировать всю Украину", ей для этого не хватит ресурсов.

"Конечная цель России состоит в том, чтобы, по сути, помешать западной интеграции Украины, подорвать усилия власти, попытаться заблокировать движение Украины в сторону Запада. А полномасштабное военное вмешательство приведет только к противоположному результату", – сказал аналитик Stratfor.

Поэтому он не считает прямое военное вторжение в Украину "вероятным сценарием".

"Это может быть только крайний вариант, который выберет Россия, если она почувствует крайнюю угрозу для себя, связанную с Украиной, – например, в случае присоединения вашей страны к НАТО или что-то такого же масштаба. А в любом другом случае такие действия стали бы гораздо большим риском для России, чем выгода, которую они могут получить", – сказал Чаусовский.