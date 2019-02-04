Шансы на попадание в парламент имеют 6 партий – социологи

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Понедельник, 4 февраля 2019, 11:08

Значительные шансы на попадание в Верховную Раду на предстоящих выборах имеют шесть политических сил.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного силами Центра "Социальный мониторинг", "Украинского института социальных исследований им. Яременко ", компании "Инфо Сапиенс" и социологической группы "Рейтинг".

По данным социологов, лидером рейтинга остается "Батькивщина", которую готовы поддержать 21,2% опрошенных, которые уже определились с выбором и намерены голосовать.

 
 

Поддержка партии "Слуга народа" составляет 19,0%, БПП Солидарность - 13,0%, Оппозиционная платформа "За життя" - 10,5%, партии Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" - 8,6%, Радикальной партии - 6,5%.

Также некоторые шансы на преодоление избирательного барьера имеют Самопомич (3,8%) и партия "Наши" Евгения Мураева (3,3%).

Рейтинг других политических сил - ниже 3%, отмечают социологи.

Опрос проводился 19 - 30 января 2019 года. Социологи опросили 10 000 респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Статистическая погрешность выборки: не более 1,0%.

Украинская правда

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Темы: социология Верховная Рада виборы


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