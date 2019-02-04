Три четверти украинцев считают, что страна движется не туда

73% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, только 15% убеждены, что направление развития государства правильное.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг", "Украинским институтом социальных исследований им. Яременко", компанией "Инфо Сапиенс" и Социологической группой "Рейтинг".

Наиболее пессимистично настроены в отношении состояния дел в стране жители юго-восточных областей и Донбасса, относительно меньше – жители Галичины. 12% ничего не смогли ответить на этот вопрос.

"Лучшее оценивают ситуацию избиратели Петра Порошенко. Зато среди сторонников других кандидатов преобладают негативные оценки", - отмечают социологи.

Преобладает негатив и в оценках направления развития на местном уровне: 64% опрошенных считают неправильным направление развития области (только 20% – правильным), 58% отрицательно оценивают состояние дел в населенном пункте, где проживают (28% – положительно).

Опрос проходил 19-30 января. Социологи опросили 10 тысяч респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Статистическая погрешность выборки не превышает 1%.