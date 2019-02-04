Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Три четверти украинцев считают, что страна движется не туда

Понедельник, 4 февраля 2019, 10:54

73% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, только 15% убеждены, что направление развития государства правильное.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг", "Украинским институтом социальных исследований им. Яременко", компанией "Инфо Сапиенс" и Социологической группой "Рейтинг".

Наиболее пессимистично настроены в отношении состояния дел в стране жители юго-восточных областей и Донбасса, относительно меньше – жители Галичины. 12% ничего не смогли ответить на этот вопрос. 

 

"Лучшее оценивают ситуацию избиратели Петра Порошенко. Зато среди сторонников других кандидатов преобладают негативные оценки", - отмечают социологи. 

 

Преобладает негатив и в оценках направления развития на местном уровне: 64% опрошенных считают неправильным направление развития области (только 20% – правильным), 58% отрицательно оценивают состояние дел в населенном пункте, где проживают (28% – положительно).

Опрос проходил 19-30 января. Социологи опросили 10 тысяч респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Статистическая погрешность выборки не превышает 1%.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: опрос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
опрос
Украинцы на 80% доверяют Зеленскому и на 95% – ВСУ
Почти треть россиян поддерживают действия Пригожина – опрос
Среди американцев выросла поддержка предоставления Украине оружия - опрос
Последние новости
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
18:16
На Одесщину летят русские ударные дроны
18:09
Французские сенаторы после визита в Украину призвали увеличить поставки оружия
18:02
В рамках программы "еОселя" теперь можно покупать частные дома и таунхаусы
17:52
видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу
17:50
В Украине зарегистрировали еще три индустриальных парка: чем будут заниматься
17:45
В правительстве Дании хотят, чтобы украинцы вернулись домой, когда "наступит мир"
17:31
Япония передаст США ракеты для Patriot, необходимые для Украины
Все новости...
Реклама: