1000 морских пехотинцев РФ проводят учения в оккупированном Крыму

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Понедельник, 4 февраля 2019, 12:01

На полигонах в оккупированном Крыму подразделения отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота проходят учения по боевым стрельбам.

Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота РФ.

Отмечается, что морские пехотинцы в составе отделений, взводов и рот выполняют упражнения боевых стрельб по мишенным позициям из всех видов стрелкового оружия и противотанковых комплексов.

Также сообщается, что наводчики бронетранспортеров отрабатывают разведку целей, корректировку огня из пушки и пулемета, в движении и на месте, а водители-механики – приёмы вождения и преодоление различных препятствий при движении по пересеченной местности.

Также в ходе маршей военнослужащие учатся действиям по обороне колонны техники По данным пресс-службы флота, учения проходят на полигонах Перевальное, Ангарский и Казачий. В них задействовано около 1000 российских военнослужащих и порядка 50 единиц боевой и специальной техники.

После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в аннексирована Крыму называют незаконными.

Резолюция Генеральной ассамблеи ООН, принятая 17 декабря 2018 в связи с милитаризацией Крыму, Черного и Азовского морей, призывает Россию вывести свои войска с территории полуострова и осуждает рост российского военного присутствия в Черном и Азовском морях.

Украинская правда

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Темы: Крым оккупация Росcия армия


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