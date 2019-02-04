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Поп убегал под гимн: община перешла в ПЦУ без священника – депутат

Понедельник, 4 февраля 2019, 11:44
Поп убегал под гимн: община перешла в ПЦУ без священника – депутат

На Ивано-Франковщине Богородчанская религиозная община храма Святых Апостолов Петра и Павла перешла к Православной церкви в Украине без священника.

Об этом в Facebook сообщил депутат Ивано-Франковского областного совета Святослав Никорович.

"Вот как поп бежал под гимн Украины. Еще нужно что-то кому-то объяснять?", - написал депутат, опубликовав видео собрания общины Боголодчан. 

"Когда еще в Москве квакали лягушки, в Киеве уже была своя митрополия", - заявил депутат.

По словам чиновника, Московский патриархат пытается рассорить украинцев и насадить свои приоритеты.

 
ФОТО: УПЦ МП

Настоятель храма протоиерей Владимир Шувар вышел из Дворца культуры Богородчан, где проводили собрания, под гимн Украины и возгласы "позор".

В то же время пресс-служба УПЦ МП отрицает переход общины к ПЦУ.

"Пресс-служба Ивано-Франковской епархии УПЦ (МП) опровергает ложную информацию о переходе религиозной общины с. Богородчаны к ПЦУ", - говорится в сообщении Московского патриархата.

В УПЦ МП утверждают, что 206 членов религиозной общины со священником проголосовали за сохранение подчинения московскому патриархату во главе с Онуфрием.

В знак протеста часть общины скандировала, что "собрание незаконные" и отправилась крестным ходом в храм, где верующие начали молитвенное стояние.

4 февраля представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, во время согласительного совета, что в ПЦУ перешли около 204 приходов УПЦ МП.

(Обновлено)

4 февраля "Укринформ" писал со ссылкой на слова местных, что священник не может перейти в ПЦУ, потому что его сын якобы учится в России. Сейчас информация на сайте "Укринформа" недоступна. Позже в редакцию УП обратился человек по имени Петр Шувар, который заявил, что сын священника Владимира Шувара учится в Киеве и у него есть доказательства, однако их не предъявил.

Отметим, что, по данным Киевской духовной академии и семинарии, человек по имени Шувар Петр Владимирович в 2017 году закончил обучение в учреждении и защитил бакалаврскую работу.

Напомним:

  • По состоянию на 2018 год УПЦ МП насчитывала около 13 тысяч приходов.
  • В сентябре 2018 года в УПЦ МП заявили, что "Правый сектор" пытается захватить здание митрополичьих палат при храме в Богородчанах. Позже оказалось, что в УПЦ МП, имоверно, перепутали "Правый сектор" с представителями местной власти.
  • Богородчанский райсовет и администрация передавали в собственность музыкальной школе имущественный комплекс памятника архитектуры "Митрополичьи палаты".

Украинская правда
Темы: церковьПравославная Церковь УкраинытомосИвано-Франковск
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