Скандальную вертолетную площадку хотят вернуть Януковичу – КГГА

Вертолетную площадку, принадлежащую ООО "Амадеус Ко" и расположенную на Парковой дороге, 16-А, пытаются вернуть Виктору Януковичу.

Об этом заявил первый заместитель главы Киевской администрации Николай Поворозник, сообщает сайт городской власти.

По его словам, 24 января Хозяйственный суд Киева по иску "Амадеус Ко" вынес решение, которым запретил Нацагентству по розыску и менеджменту активов, полученных от коррупционных и других преступлений и КП "Центр организации дорожного движения" совершать любые действия по управлению имуществом на Парковой дороге, 16-А.

"Имущество – это вертолетная площадка, построенная окружением Виктора Януковича через схему отмывания "грязных" денег на Парковой дороге. Там должен был приземляться беглый президент, прилетая из резиденции "Межигорье" в Администрацию президента на улице Банковой", - пояснил Поворозник.

Он напомнил, что в 2010 году команда Леонида Черновецкого сдала в аренду земельные участки общей площадью 2,2 га в рекреационной зоне и вопреки Генплану Киева и ЮНЕСКО разрешила застроить склон Днепра.

По словам Поворозника, постановление Хозяйственного суда незаконно.

"Мы ожидаем, что введенный в заблуждение суд, заседание которого состоится 4.02.2019 в 15:00, исправит досадную ошибку и вернет КВЦ "Парковый" в управление городу", - сказал Поворозник.

Он добавил, что КГГА готова всячески содействовать прокуратуре и полиции, чтобы довести до суда уголовные производства по ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью) в отношении должностных лиц Киевсовета и КГГА того времени и по ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 298, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 УК о нарушении служащими ООО "Амадеус Ко" требований закона в сфере строительства, охраны культурного наследия и защиты государственных интересов при строительстве на Парковой дороге, 16-А.

"Мы убеждены, что на 5-ю годовщину Революции Достоинства возвращать Виктору Януковичу незаконно построенное и приобретенное имущество – апогей цинизма, к которому государство не должно иметь отношения", - подытожил Поворозник.

Напомним: