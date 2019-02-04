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15 стран ЕС признали Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Понедельник, 4 февраля 2019, 16:23

Чехия, Польша, Эстония и Финляндия присоединилась к группе стран ЕС, которые выразили поддержку Хуану Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы.

Соответствующие заявления сделали главы МИД этих стран.

"Я приветствую то, что правительство Чешской Республики признало Хуана Гуайдо как временного президента Венесуэлы, который должен привести свою страну к демократическим выборам", - написал в Twitter глава МИД Чехии Томас Петршичек.

"Как и другие страны ЕС, с целью поддержки конституционного процесса Венесуэлы, Финляндия поддерживает Гуайдо в качестве временного президента", - заявил министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни, которого цитирует Yle.

Глава МИД Польши Яцек Чапутович во время визита в Брюссель также заявил, что его страна "признает Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы", сообщает TVN24.

Эстонский министр Свен Миксер выразил надежду, что Гуайдо организует новые, справедливые президентские выборы, которые выведут страну из кризиса мирным путем, сообщает ERR.

"Народ Венесуэлы имеет неотъемлемое право свободно и демократическим путем выбрать руководителей своего государства и принимать решения относительно своего будущего", - сказал он.

Таким образом, уже 15 стран Евросоюза признали Хуана Гуайдо временным президентом страны.

Ранее с такими заявлениями выступили Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Португалия, Франция, Швеция, Финляндия, Нидерланды и Латвия.

Европейская правда

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Темы: ВенесуэлаЕС
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