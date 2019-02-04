В столице хотят создать "элитное подразделение" инспекторов по парковке

В Киеве инспекция по парковке должна заработать уже в 2019 году.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Дмитрий Рахматуллин, передает "Радио Свобода".

Всего планируется принять на работу около 90 инспекторов, пока конкурс прошли около 10 человек.

"Почему так долго идет набор? Мы хотим создать определенное элитное подразделение, которые будут порядочными, идейными людьми, которые будут болеть за свое дело и не втягиваться в коррупционную составляющую этого вопроса. В противном случае - административное наказание и я, как сторонник радикальных действий, увольнял бы такого человека. Мы набираем людей с высшим образованием", - отметил Рахматуллин.

Инспекторы будут получать 10 000 гривен. Мотивировать их планируют за счет введения повышающего коэффициента.

По словам Рахматуллина, инспекторы не смогут напрямую работать с финансами, а только фиксировать нарушения и выписывать штрафы.

Планируется сначала проводить разъяснительную работу среди водителей, раздавать памятки о правилах парковки и последствиях их нарушения и уже последним этапом будут штрафы и эвакуация автомобилей.

Введение системы штрафов станет возможным после появления в Украине сертифицированных приборов для фото- и видеофиксации таких нарушений.

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