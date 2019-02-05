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Укрзализныця сократила количество поездов в Россию

Вторник, 5 февраля 2019, 08:40
Укрзализныця сократила количество поездов в Россию

ПАО "Укрзализныця" уменьшает периодичность курсирования поездов в Российскую Федерацию с 5 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба общества.

"С 5 февраля года поезда № 24/23 Одесса – Москва – Одесса и № 20/19 Харьков – Москва – Харьков будут курсировать через день вместо ежедневно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уменьшение рейсов поездов в России связано со "стремительным падением пассажиропотока между странами" – он в 2018 году сократился на 20% по сравнению с 2017 годом.

"С конца лета 2018 года пассажиры стали значительно чаще путешествовать железнодорожным транспортом в Европейский Союз. За период с августа до конца прошлого года Укрзализныця перевезла пассажиров в ЕС на 10% больше, чем в РФ", - говорится в сообщении.

Напомним:

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Темы: УкрзализныцяРосcия
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