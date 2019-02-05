В Украину идет похолодание

6 февраля в Украину придут атмосферный фронт и небольшое похолодание, на севере, местами в центральных, западных областях страны будет идти мокрый снег.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

На юге ожидается сухая погода.

"Похолодание будет так себе, но все же ближайшей ночью ожидается -1-4 градуса, завтра днем ​​0+3 градуса. В южной части ночью 0+3 градуса, днем ​​+4+9 градусов", - пишет Диденко.

В Киев 6 февраля прогнозируют мокрый снег, во второй половине дня – без осадков, на дорогах гололедица. Ночью в столице -1-3 градуса, днем ​​6 февраля 0+2 градуса.

Скриншот с meteo.gov.ua

7 февраля, по прогнозу Укргидрометцентра, по всей территории страны будет облачно с прояснениями, без осадков. Ночью -1-4, днем ​​до +3+6.

Скриншот с meteo.gov.ua

"В ближайшие дни – ночью незначительный мороз, днем ​​небольшие "плюсы". Очередное потепление, вероятно, будет с 10-го февраля. Изменение погодных ситуаций, как видите, будет, однако спокойное, без стрессов и сильных контрастов, не злое, рассудительное и положительное", - подытожила Диденко.