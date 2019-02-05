Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украину идет похолодание

Вторник, 5 февраля 2019, 10:08
В Украину идет похолодание

6 февраля в Украину придут атмосферный фронт и небольшое похолодание, на севере, местами в центральных, западных областях страны будет идти мокрый снег.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

На юге ожидается сухая погода.

"Похолодание будет так себе, но все же ближайшей ночью ожидается -1-4 градуса, завтра днем ​​0+3 градуса. В южной части ночью 0+3 градуса, днем ​​+4+9 градусов", - пишет Диденко.

В Киев 6 февраля прогнозируют мокрый снег, во второй половине дня – без осадков, на дорогах гололедица. Ночью в столице -1-3 градуса, днем ​​6 февраля 0+2 градуса. 

 
Скриншот с  meteo.gov.ua

7 февраля, по прогнозу Укргидрометцентра, по всей территории страны будет облачно с прояснениями, без осадков. Ночью -1-4, днем ​​до +3+6. 

 
Скриншот с  meteo.gov.ua

"В ближайшие дни – ночью незначительный мороз, днем ​​небольшие "плюсы". Очередное потепление, вероятно, будет с 10-го февраля. Изменение погодных ситуаций, как видите, будет, однако спокойное, без стрессов и сильных контрастов, не злое, рассудительное и положительное", - подытожила Диденко.

Украинская правда
Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
погода
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Последние новости
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
18:16
На Одесщину летят русские ударные дроны
18:09
Французские сенаторы после визита в Украину призвали увеличить поставки оружия
18:02
В рамках программы "еОселя" теперь можно покупать частные дома и таунхаусы
17:52
видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу
17:50
В Украине зарегистрировали еще три индустриальных парка: чем будут заниматься
17:45
В правительстве Дании хотят, чтобы украинцы вернулись домой, когда "наступит мир"
Все новости...
Реклама: