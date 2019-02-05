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Спецслужбы Литвы узнали, для чего Россия использует Беларусь

Вторник, 5 февраля 2019, 10:58

Россия планирует использовать Беларусь как "буфер" и последовательно укрепляет военные мощности в Калининградской области, чтобы в случае необходимости начать военные действия в течение 24-48 часов.

Об этом сообщает белорусский "Интерфакс" со ссылкой на данные Департамента госбезопасности и военной разведки Литвы.

"Дислоцированная в области военная группировка последовательно укрепляется: обновляется старая и создается новая военная инфраструктура, формируются новые военные части, поставляются новые вооружения и боевая техника, на сухопутных и морских полигонах области проводится интенсивная военная подготовка", - цитирует агентство документ, опубликованный во вторник.

В документе отмечается, что Беларуси в российской военной доктрине предоставляется роль "буферного" государства .

Отмечается, что РФ использует территорию страны для планирования военных операций и демонстрации военной мощи, а углубляющаяся военная интеграция и экономическая зависимость снижает возможности Минска осуществлять независимую оборонную политику и политику безопасности.

По данным литовских спецслужб, расширяя военное присутствие в Калининградской области  Россия повышает способность вести военные действия в течение 24-48 часов с момента получения приказа.

При этом в департаменте госбезопасности Литвы добавили, что увеличение национальных вооруженных сил Балтийских стран и дислоцированных в регионе мощностей НАТО в случае военного конфликта позволит избежать широкого вовлечения сил Североатлантического Альянса и снижает вероятность начала конфликта в регионе.

Темы: РосcияБеларусьЛитвавойнаНАТО
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