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Руководитель оборонного завода задолжал работникам 11 млн зарплаты

Вторник, 5 февраля 2019, 11:24

Гендиректору завода "Маяк" сообщили о подозрении за невыплату заработной платы работникам на сумму более 11 миллионов гривен.

Об этом сообщает 5 февраля пресс-служба прокуратуры Киева

"Киевской местной прокуратурой №5 сообщено о подозрении председателю правления-генеральному директору ОАО" Завод "Маяк" в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.175 УК Украины (безосновательная невыплата заработной платы гражданам более чем на месяц, совершенная умышленно руководителем предприятия)", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование установило, что с декабря 2017 по сентябрь 2018 года руководитель завода не выплачивал заработную плату 380 работникам предприятия, в результате чего возникла задолженность на сумму 11 млн 200 тыс. грн.

В то же время, несмотря на задолженность перед рабочими и при наличии средств на счетах глава предприятия осуществлял другие платежи, растрачивал средства на хозяйственные нужды и даже оказывал финансовую помощь сторонним субъектам хозяйственной деятельности.

Сейчас решается вопрос об избрании руководителю предприятия пресечения.

Ранее Слидство.Инфо писало, что завод Маяк задолжал своим работникам 15 миллионов гривен зарплаты.

Завод входит в государственный концерн "Укроборонпром". На нем модернизируют бронетехнику, производят устройства спецназначения для авиации, снайперское и стрелковое оружие. По заказу Министерства обороны завод поставляет армии минометы "Молот". Например, в 2016 году Министерство купило 280 минометов по 480 тысяч гривен каждый у киевского "Маяка".

Напомним:

  • Правоохранители подозревают должностных лиц ПАО "Завод "Маяк" в злоупотреблении служебным положением при получении от ООО "Радиоаптека" прицелов к минометам без заключения договора, что нанесло ущерб государству на сумму 2,72 млн грн.

Украинская правда
Темы: прокуратураКиев
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