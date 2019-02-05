Пограничники не пустили в Украину видеоблогершу и телеведущую из РФ

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Вторник, 5 февраля 2019, 13:27

Из-за незаконного посещения Крыма в Украину не пропустили российскую видеоблогершу телеведущую Анастасию Ивлееву.

Об этом сообщает 5 февраля пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

"Женщина прилетела в Киев рейсом из Минска. В ходе пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы выяснили, что путешественница находилась в АР Крым в 2017 году", - говорится в сообщении ГПСУ.

 

Пограничники отмечают: Ивлеева пояснила, что на полуостров она ездила отдыхать и попала с территории РФ авиационным транспортом.

"Из-за нарушения законов Украины гражданке РФ проставлен запрет въезда в Украину сроком на 3 года, ей отказано в пересечении границы", - отмечают пограничники.

В ГПСУ добавляют, что уже выделили более 3200 граждан, которые могли незаконно находиться на временно оккупированных территориях Украины.

"Информация о них аккумулируется и используется, как дополнительная, в ходе осуществления пограничного контроля и принятия правового решения", - говорят пограничники.

Отмечается, за последние несколько лет правоохранители приняли решение о запрете въезда в нашу страну относительно 140 иностранцев из числа деятелей культуры и искусства.

С начала 2019 года запрет въезда за посещение оккупированных территорий получили 90 иностранцев.

Украинская правда

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Темы: граница санкции Росcия


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