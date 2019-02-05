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Польша планирует стать независимой от газа из России через 4 года

Вторник, 5 февраля 2019, 12:52

В конце 2022 года Польша станет окончательно независимой от поставок газа из России.

Об этом сообщил уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский на волнах "Польского радио".

Он сказал, что именно тогда заканчиваются прежние обязательства Польши по приобретению голубого топлива, зато появятся новые возможности.

Они связаны с завершением осенью этого года инвестиции Baltic Pipe – газопровода, который соединит залежи Северного моря с Польшей – через Данию и Балтийское море.

Государственный секретарь в Канцелярии премьера напомнил, что контракт с российским "Газпромом" на поставку газа закончится в конце 2022 года. Как заверил Наимский, Польша его не продлит.

Диверсификации поставок голубого топлива должны также способствовать следующие контракты на приобретение сжиженного газа из США и Катара.

Польское правительство уверяет, что его энергетическая политика реализует цели энергетической политики Европейского Союза: усиление конкуренции, интеграция рынков газа, увеличение безопасности поставок, а также реализация принципов устойчивого развития.

Ранее Наимский предостерег, что Nord Stream 2 может служить для углубленной разведки России.

Темы: газРосcияПольшаЕвропа
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