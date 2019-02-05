Польша планирует стать независимой от газа из России через 4 года

1333 просмотра
Вторник, 5 февраля 2019, 13:52

В конце 2022 года Польша станет окончательно независимой от поставок газа из России.

Об этом сообщил уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский на волнах "Польского радио".

Он сказал, что именно тогда заканчиваются прежние обязательства Польши по приобретению голубого топлива, зато появятся новые возможности.

Они связаны с завершением осенью этого года инвестиции Baltic Pipe – газопровода, который соединит залежи Северного моря с Польшей – через Данию и Балтийское море.

Государственный секретарь в Канцелярии премьера напомнил, что контракт с российским "Газпромом" на поставку газа закончится в конце 2022 года. Как заверил Наимский, Польша его не продлит.

Диверсификации поставок голубого топлива должны также способствовать следующие контракты на приобретение сжиженного газа из США и Катара.

Польское правительство уверяет, что его энергетическая политика реализует цели энергетической политики Европейского Союза: усиление конкуренции, интеграция рынков газа, увеличение безопасности поставок, а также реализация принципов устойчивого развития.

Ранее Наимский предостерег, что Nord Stream 2 может служить для углубленной разведки России.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: газ Росcия Польша Европа


powered by lun.ua
По теме
В газовых хранилищах осталось 11 миллиардов кубов газа 4 февраля 2019, 11:32
Болгария и Россия договорились о строительстве газопровода в обход Украины 1 февраля 2019, 11:23
Экономические новости дня: о расходах украинцев, учетной ставке и инвестициях в инфраструктуру 31 января 2019, 22:09
Все новости
Главные новости
В правительстве спрогнозировали дальнейшую судьбу Супрун: Реванша не будет
5 человек погибли в ДТП возле пропускного пункта на Донбассе
Янукович даст пресс-конференцию в Москве
На Медведчука открыли дело про госизмену и сепаратизм
Все новости
здоровье

Суперфуды: киноа, чиа и годжи. Не миф ли их полезность?

ted

Попробуйте что-то новое на протяжении следующих 30 дней – и не пожалеете

психология

5 советов как преодолеть тревожность

Поиск по сайту
Архив
Весь архів