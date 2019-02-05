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Нардеп от Ляшко переписал на помощницу компанию на Мальте и яхту – ЦПК

Вторник, 5 февраля 2019, 17:27

Народный депутат от "Радикальной партии Олега Ляшко" Сергей Скуратовский в течение двух лет не декларировал мальтийскую компанию и яхту, которую впоследствии переписал на помощницу.

Об этом 5 февраля сообщает Центр противодействия коррупции.

Согласно данным официального реестра республики Мальта, Скуратовский в 2015-2016 годах был единственным владельцем мальтийской компании "Bogena Ltd".

 
Сергей Скуратовский

Компания владеет яхтой с одноименным названием. В декларациях нардепа за 2015-2016 годы не внесена ни мальтийская компания, ни яхта.

Отмечается, что в официальном реестре Мальты содержится сообщение о передаче акций компании "Bogena LTD" Скуратовским своей помощницы Елене Добровольской.

 
ФОТО: НАШИ ДЕНЬГИ

В то же время, Скуратовский в ответ на запрос журналистов заявил, что иногда пользуется яхтой.

Также сообщается, что в сентябре 2017 года Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство в отношении нардепа из-за декларирования недостоверной информации.

В ходе обыска офиса, который до июня 2017 года принадлежал компании жены Скуратовского компании "Грин-грей", следователи также обнаружили документы на яхту "Bogena Ltd".

 

Согласно постановлению суда, кроме компаний Скуратовский не внес в декларацию за 2015-2016 годы целый список автомобилей и яхту.

Украинская правда

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Темы: ЦПКЛяшко Олег
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