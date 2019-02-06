Украина выиграла первую медаль в истории на чемпионате мира по сноубордингу

640 просмотров
Среда, 6 февраля 2019, 00:33

Украинская спортсменка Аннамари Данча получила первую медаль для Украины на мировых первенствах по сноубордингу.

Об этом пишет sportarena

Данча установила лучший результат Украины на мировых первенствах, финишировав 6-й в параллельном гигантском слаломе и получила серебряную медаль для Украины.

28-летняя украинка прошла квалификацию, выиграла в 1/8 финала, четвертьфинале и полуфинале, проиграла лишь в финале, потому удовлетворилась серебряной наградой.

Для Данчей - это лучший результат в карьере. Она никогда не финишировала выше 15-го места в параллельном слаломе на чемпионатах мира. А ее лучшим результатом в любых дисциплинах было 6-е место на этом же чемпионате мира.

Украина стала 24-й страной, которая выигрывала медаль на чемпионатах мира по сноубордингу. Сделать это сине-желтой сборной удалось на 13-м мундиале, который сейчас проходит в США.

 

Благодаря медали Данчей Украина поднялась сразу на двадцать первое место в общем медальном зачете, разделяя это место с Великобританией.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: спорт


powered by lun.ua
По теме
Украина может потерять право проведения отбора на ЧМ по футзалу – СМИ 5 февраля 2019, 14:32
Впервые в украинском биатлоне: Бех стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров 3 февраля 2019, 16:27
Ястремская выиграла второй титул WTA 3 февраля 2019, 14:59
Все новости
Главные новости
Украина выиграла первую медаль в истории на чемпионате мира по сноубордингу
Первое заседание Синода ПЦУ: определен его состав и должность Филарета
Новости дня: Супрун отстранили, а Ивлееву не пустили
Порошенко заступился за Супрун: Пани Ульяна – гражданка Украины
Все новости
Кино

Что посмотреть в феврале

исследование

Многозадачность разрушает наш мозг

здоровье

10 вариантов лучших завтраков

Поиск по сайту
Архив
Весь архів