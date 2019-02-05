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Украина выиграла первую медаль в истории на чемпионате мира по сноубордингу

Вторник, 5 февраля 2019, 23:33
Украина выиграла первую медаль в истории на чемпионате мира по сноубордингу

Украинская спортсменка Аннамари Данча получила первую медаль для Украины на мировых первенствах по сноубордингу.

Об этом пишет sportarena

Данча установила лучший результат Украины на мировых первенствах, финишировав 6-й в параллельном гигантском слаломе, и получила серебряную медаль для Украины.

28-летняя украинка прошла квалификацию, выиграла в 1/8 финала, четвертьфинале и полуфинале, проиграла лишь в финале, потому удовлетворилась серебряной наградой.

Для Данчей - это лучший результат в карьере. Она никогда не финишировала выше 15-го места в параллельном слаломе на чемпионатах мира. А ее лучшим результатом в любых дисциплинах было 6-е место на этом же чемпионате мира.

Украина стала 24-й страной, которая выигрывала медаль на чемпионатах мира по сноубордингу. Сделать это сине-желтой сборной удалось на 13-м мундиале, который сейчас проходит в США.

 

Благодаря медали Данчей Украина поднялась сразу на двадцать первое место в общем медальном зачете, разделяя это место с Великобританией.

Темы: спорт
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