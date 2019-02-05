Украина выиграла первую медаль в истории на чемпионате мира по сноубордингу
Украинская спортсменка Аннамари Данча получила первую медаль для Украины на мировых первенствах по сноубордингу.
Об этом пишет sportarena
Данча установила лучший результат Украины на мировых первенствах, финишировав 6-й в параллельном гигантском слаломе, и получила серебряную медаль для Украины.
28-летняя украинка прошла квалификацию, выиграла в 1/8 финала, четвертьфинале и полуфинале, проиграла лишь в финале, потому удовлетворилась серебряной наградой.
Для Данчей - это лучший результат в карьере. Она никогда не финишировала выше 15-го места в параллельном слаломе на чемпионатах мира. А ее лучшим результатом в любых дисциплинах было 6-е место на этом же чемпионате мира.
⚡️ Україна здобула першу в історію медаль на чемпіонатах світу зі сноубордингу!— Alex Mandziy (@OleksiyTheFirst) 5 лютого 2019 р.
Так, виявляється, у нас є цей вид спорту.
🇺🇦 Аннамарі Данча - срібна 🥈 призерка у дисципліні паралельний слалом. Неймовірний результат, якась фантастика. She came out of nowhere 🔥 pic.twitter.com/Ov3GOKI64U
Украина стала 24-й страной, которая выигрывала медаль на чемпионатах мира по сноубордингу. Сделать это сине-желтой сборной удалось на 13-м мундиале, который сейчас проходит в США.
Благодаря медали Данчей Украина поднялась сразу на двадцать первое место в общем медальном зачете, разделяя это место с Великобританией.