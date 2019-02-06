После проверки декларации за нардепа БПП возьмется НАБУ
Национальное агентство по предупреждению коррупции проверило декларации народных депутатов от фракции "Блок Петра Порошенко" Павла Ризаненко и Богдана Дубневича, выводы относительно последнего будут направлены в Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Отмечается, что исправленную декларацию Дубневича за 2016 год и декларации Ризаненко за 2015 и 2016 года призвали проверить правоохранители и общественные активисты.
"Сведения, указанные в обращении о возможном отражении в декларациях недостоверных сведений, были подтверждены относительно декларации за 2016 год, представленной Богданом Дубневичем", - говорится в сообщении.
В НАПК добавили, что соответствующий, обоснованный вывод о правонарушениях, связанных с коррупцией, будет направлено в НАБУ (ст. 366-1 УК).
Также сообщается, что информация, изложенная в обращении относительно деклараций, поданных Ризаненко, не была подтверждена в ходе проверки Национальным агентством.
Напомним:
- В ноябре 2018 года суд наложил арест на банковские счета ООО "Научно-производственное предприятие "Энергия-Новояворовск", конечными бенефициарами которого являются братья-народные депутаты Богдан и Ярослав Дубневичи.
- Ранее ТЭЦ братьев Дубневичей перешли во временное управление государства.
- Как сообщалось, НАБУ задержало во Львове четырех должностных лиц ООО "Энергия-Новый Роздол", ООО "Энергия-Новояворовск" и ООО "Энергия" по подозрению в завладении свыше 300 млн куб м природного газа НАК "Нафтогаз Украины" на сумму свыше 1,4 млрд грн.
- Конечными бенефициарами всех трех компаний являются народные депутаты от БПП братья Ярослав и Богдан Дубневичи.
- Предприятия-владельцы Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ в 2013-2015 годах покупали природный газ у НАК "Нафтогаз Украины" для производства тепловой энергии населению. Для такой категории потребителей "Нафтогаз" продает газ дешевле, чем для коммерческих потребителей.
- Однако предприятия купили свыше 300 млн куб. м газа по льготной цене, не планируя использовать его для потребностей населения, считают следователи.
- НКРЭКУ подтвердила, что "Энергия-Новояровск" использовала не по назначению 28,6 млн куб м природного газа в 2014 году и 47,3 млн куб м в — 2015 году. А "Энергия-Новый Роздол" — 52,3 млн куб м в 2014 году и 53,9 млн куб м в 2015 году.
- Осенью 2016 года декларации Богдана и Ярослава Дубневичей вызвали фурор в СМИ и среди экспертов, поскольку в них были указаны значительные суммы наличных средств и огромное количество зарегистрированного на них и членов их семей недвижимого имущества.
- В частности, братья Дубневичи оказались лидерами среди украинских политиков по количеству задекларированных наличных средств. Богдан Дубневич задекларировал 11,5 млн долл., его жена Татьяна располагает 137,1 миллионов гривен.
- Ярослав Дубневич хранит наличкой 8 миллионов 230 тысяч долларов США, 2 млн 780 тысяч евро и 5 миллионов гривен наличных средств.
- В октябре Новояворовская ТЭЦ народных депутатов Дубневичей осталась под арестом, наложенным в рамках уголовного дела НАБУ о хищении более 300 млн кубов газа НАК "Нафтогаз Украины" с нанесением ущерба почти 1,4 млрд гривень.