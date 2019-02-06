Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

После проверки декларации за нардепа БПП возьмется НАБУ

Среда, 6 февраля 2019, 08:34
После проверки декларации за нардепа БПП возьмется НАБУ

Национальное агентство по предупреждению коррупции проверило декларации народных депутатов от фракции "Блок Петра Порошенко" Павла Ризаненко и Богдана Дубневича, выводы относительно последнего будут направлены в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что исправленную декларацию Дубневича за 2016 год и декларации Ризаненко за 2015 и 2016 года призвали проверить правоохранители и общественные активисты.

"Сведения, указанные в обращении о возможном отражении в декларациях недостоверных сведений, были подтверждены относительно декларации за 2016 год, представленной Богданом Дубневичем", - говорится в сообщении.

В НАПК добавили, что соответствующий, обоснованный вывод о правонарушениях, связанных с коррупцией, будет направлено в НАБУ (ст. 366-1 УК).

Также сообщается, что информация, изложенная в обращении относительно деклараций, поданных Ризаненко, не была подтверждена в ходе проверки Национальным агентством.

Напомним:

  • В ноябре 2018 года суд наложил арест на банковские счета ООО "Научно-производственное предприятие "Энергия-Новояворовск", конечными бенефициарами которого являются братья-народные депутаты Богдан и Ярослав Дубневичи.
  • Ранее ТЭЦ братьев Дубневичей перешли во временное управление государства.
  • Как сообщалось, НАБУ задержало во Львове четырех должностных лиц ООО "Энергия-Новый Роздол", ООО "Энергия-Новояворовск" и ООО "Энергия" по подозрению в завладении свыше 300 млн куб м природного газа НАК "Нафтогаз Украины" на сумму свыше 1,4 млрд грн.
  • Конечными бенефициарами всех трех компаний являются народные депутаты от БПП братья Ярослав и Богдан Дубневичи.
  • Предприятия-владельцы Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ в 2013-2015 годах покупали природный газ у НАК "Нафтогаз Украины" для производства тепловой энергии населению. Для такой категории потребителей "Нафтогаз" продает газ дешевле, чем для коммерческих потребителей.
  • Однако предприятия купили свыше 300 млн куб. м газа по льготной цене, не планируя использовать его для потребностей населения, считают следователи.
  • НКРЭКУ подтвердила, что "Энергия-Новояровск" использовала не по назначению 28,6 млн куб м природного газа в 2014 году и 47,3 млн куб м в — 2015 году. А "Энергия-Новый Роздол" — 52,3 млн куб м в 2014 году и 53,9 млн куб м в 2015 году.
  • Осенью 2016 года декларации Богдана и Ярослава Дубневичей вызвали фурор в СМИ и среди экспертов, поскольку в них были указаны значительные суммы наличных средств и огромное количество зарегистрированного на них и членов их семей недвижимого имущества.
  • В частности, братья Дубневичи оказались лидерами среди украинских политиков по количеству задекларированных наличных средств. Богдан Дубневич задекларировал 11,5 млн долл., его жена Татьяна располагает 137,1 миллионов гривен.
  • Ярослав Дубневич хранит наличкой 8 миллионов 230 тысяч долларов США, 2 млн 780 тысяч евро и 5 миллионов гривен наличных средств.
  • В октябре Новояворовская ТЭЦ народных депутатов Дубневичей осталась под арестом, наложенным в рамках уголовного дела НАБУ о хищении более 300 млн кубов газа НАК "Нафтогаз Украины" с нанесением ущерба почти 1,4 млрд гривень.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАПКНАБУдекларацииБПП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
НАПК
НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны производителя Domestos, Rexona, Dove
НАПК впервые исключило компанию из списка международных спонсоров войны
В семье начальника полиции киевского Ричпорта нашли необоснованные 7 млн грн
Последние новости
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
18:16
На Одесщину летят русские ударные дроны
18:09
Французские сенаторы после визита в Украину призвали увеличить поставки оружия
18:02
В рамках программы "еОселя" теперь можно покупать частные дома и таунхаусы
17:52
видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу
17:50
В Украине зарегистрировали еще три индустриальных парка: чем будут заниматься
17:45
В правительстве Дании хотят, чтобы украинцы вернулись домой, когда "наступит мир"
Все новости...
Реклама: