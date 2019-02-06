В Киеве объявили желтый уровень опасности

2707 просмотров
Среда, 6 февраля 2019, 10:33

Из-за осложнения погодных условий синоптики объявили в Киеве первый желтый уровень опасности.

Об этом 6 февраля сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По Киеву в ближайший час с содержанием утром 6 февраля сложные отложения изморози и гололеда (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Синоптики выделяют три уровня опасности: желтый, оранжевый и красный.

Во время желтого уровня опасности синоптики советуют проявлять максимальную осторожность при нахождении в зоне действия погодных явлений.

Также сообщается, что такие погодные условия опасны и несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей среды.

КГГА, чтобы предупредить травматизм и избежать аварийных ситуаций рекомендует водителям и пешеходам соблюдать ряд советов.

В частности, водителям:

  • соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям;
  • при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума;
  • включать габаритные огни или противотуманные фонари;
  • в условиях ухудшения погоды не использовать автотранспорт с летними шинами.

Пешеходам:

  • ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, ступайте на всю подошву;
  • не держите руки в карманах - это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы - так лучше удержать равновесие;
  • при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробуйте быстро присесть - это наиболее реальный шанс удержаться на ногах
  • если падения не избежать - напрягите мышцы, сгруппируйтесь, а прикоснувшись к земле попробуйте перекатиться, - удар, направленный на вас, уменьшит силу;
  • будьте внимательны и на тротуаре - автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
  • когда перебегаете дорогу, перед автомобилем, учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз;
  • обходите металлические крышки люков - как правило, они покрыты льдом.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: погода Киев


powered by lun.ua
По теме
Проезд на дорогах государственного значения обеспечен – Укравтодор 6 февраля 2019, 08:55
Мокрый снег, гололед: водителей предупреждают об ухудшении погоды в Киеве 5 февраля 2019, 12:00
В Украину идет похолодание 5 февраля 2019, 11:08
Все новости
Главные новости
Луценко подала иск на Гриценко: требует 2,5 миллиона
Ryanair и Wizz Air подняли стоимость провоза багажа
Правительство Великобритании тайно обсуждает перенос Brexit - СМИ
Силы ООС уничтожили 4 оккупантов, бронированную машину и внедорожник боевиков
Все новости
безопасность

11 правил безопасности в интернете, которых родители должны научить детей

исследование

Завтрак не так уж и важен

здоровье

11 причин, почему пенис может болеть во время или после секса

Поиск по сайту
Архив
Весь архів