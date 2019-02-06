В Киеве объявили желтый уровень опасности
Из-за осложнения погодных условий синоптики объявили в Киеве первый желтый уровень опасности.
Об этом 6 февраля сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"По Киеву в ближайший час с содержанием утром 6 февраля сложные отложения изморози и гололеда (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Синоптики выделяют три уровня опасности: желтый, оранжевый и красный.
Во время желтого уровня опасности синоптики советуют проявлять максимальную осторожность при нахождении в зоне действия погодных явлений.
Также сообщается, что такие погодные условия опасны и несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей среды.
КГГА, чтобы предупредить травматизм и избежать аварийных ситуаций рекомендует водителям и пешеходам соблюдать ряд советов.
В частности, водителям:
- соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям;
- при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума;
- включать габаритные огни или противотуманные фонари;
- в условиях ухудшения погоды не использовать автотранспорт с летними шинами.
Пешеходам:
- ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, ступайте на всю подошву;
- не держите руки в карманах - это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы - так лучше удержать равновесие;
- при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробуйте быстро присесть - это наиболее реальный шанс удержаться на ногах
- если падения не избежать - напрягите мышцы, сгруппируйтесь, а прикоснувшись к земле попробуйте перекатиться, - удар, направленный на вас, уменьшит силу;
- будьте внимательны и на тротуаре - автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
- когда перебегаете дорогу, перед автомобилем, учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз;
- обходите металлические крышки люков - как правило, они покрыты льдом.