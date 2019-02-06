В Киеве объявили желтый уровень опасности

Из-за осложнения погодных условий синоптики объявили в Киеве первый желтый уровень опасности.

Об этом 6 февраля сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По Киеву в ближайший час с содержанием утром 6 февраля сложные отложения изморози и гололеда (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Синоптики выделяют три уровня опасности: желтый, оранжевый и красный.

Во время желтого уровня опасности синоптики советуют проявлять максимальную осторожность при нахождении в зоне действия погодных явлений.

Также сообщается, что такие погодные условия опасны и несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей среды.

КГГА, чтобы предупредить травматизм и избежать аварийных ситуаций рекомендует водителям и пешеходам соблюдать ряд советов.

В частности, водителям:

соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума;

включать габаритные огни или противотуманные фонари;

в условиях ухудшения погоды не использовать автотранспорт с летними шинами.

Пешеходам: