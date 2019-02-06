У России нет претензий к Януковичу, но есть "интересный вопрос"

16088 просмотров
Среда, 6 февраля 2019, 12:14
ria.ru

У России нет никаких претензий к экс-президенту Украины Виктору Януковичу, который уже почти 5 лет скрывается в РФ от украинского правосудия.

Об этом пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сказал в среду, сообщает российской "Интерфакс".

"Нет. К нему нет никаких претензий со стороны российского государства", – заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов.

На вопрос о юридических основаниях длительного пребывания Януковича в России, тогда как граждане Украины могут находиться на территории РФ до 90 суток без оформления необходимых разрешений, Песков ответил: "Я не думаю, что на него это распространяется".

В отношении статуса, с которым Янукович находится на территории России, Песков сказал: "Мне это нужно уточнить, вопрос интересный".

По словам пресс-секретаря президента РФ, в Москве относятся к Януковичу "однозначно как к бывшему президенту Украины".

В среду Янукович намерен провести пресс-конференцию в Москве (в 13:00 по киевскому времени).

Напомним:

  • Виктор Янукович сбежал в Россию в феврале 2014 года после массовых расстрелов участников протестов на Майдане в Киеве.
  • 22 февраля 2014 года Верховная Рада решила, что Янукович самоустранился от выполнения полномочий президента, – и назначила исполняющим обязанности президента Александра Турчинова, а на внеочередных выборах президентом избрали Петра Порошенко
  • 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы по делу о государственной измене.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Янукович Росcия


powered by lun.ua
По теме
Фукс планировал купить энергокомпанию у Януковича. Сделка сорвалась 6 февраля 2019, 11:51
Новости дня: Супрун отстранили, а Ивлееву не пустили 5 февраля 2019, 21:03
Защита Януковича принесла в ГБР заявление на власть и свое "расследование" 5 февраля 2019, 20:37
Все новости
Главные новости
Кабмин уволил Мартынюка и назначил и. о. министра агрополитики
Кабмин прекратил действие еще одного соглашения с Россией
У России нет претензий к Януковичу, но есть "интересный вопрос"
Доллар на межбанке опустился ниже 27 гривень
Все новости
безопасность

11 правил безопасности в интернете, которых родители должны научить детей

здоровье

11 причин, почему пенис может болеть во время или после секса

Лайфхаки

День Святого Валентина: подарки для любых влюбленных пар

Поиск по сайту
Архив
Весь архів