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У России нет претензий к Януковичу, но есть "интересный вопрос"

Среда, 6 февраля 2019, 11:14
У России нет претензий к Януковичу, но есть интересный вопрос
ria.ru

У России нет никаких претензий к экс-президенту Украины Виктору Януковичу, который уже почти 5 лет скрывается в РФ от украинского правосудия.

Об этом пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сказал в среду, сообщает российской "Интерфакс".

"Нет. К нему нет никаких претензий со стороны российского государства", – заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов.

На вопрос о юридических основаниях длительного пребывания Януковича в России, тогда как граждане Украины могут находиться на территории РФ до 90 суток без оформления необходимых разрешений, Песков ответил: "Я не думаю, что на него это распространяется".

В отношении статуса, с которым Янукович находится на территории России, Песков сказал: "Мне это нужно уточнить, вопрос интересный".

По словам пресс-секретаря президента РФ, в Москве относятся к Януковичу "однозначно как к бывшему президенту Украины".

В среду Янукович намерен провести пресс-конференцию в Москве (в 13:00 по киевскому времени).

Напомним:

  • Виктор Янукович сбежал в Россию в феврале 2014 года после массовых расстрелов участников протестов на Майдане в Киеве.
  • 22 февраля 2014 года Верховная Рада решила, что Янукович самоустранился от выполнения полномочий президента, – и назначила исполняющим обязанности президента Александра Турчинова, а на внеочередных выборах президентом избрали Петра Порошенко
  • 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы по делу о государственной измене.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЯнуковичРосcия
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