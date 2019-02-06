У России нет претензий к Януковичу, но есть "интересный вопрос"
У России нет никаких претензий к экс-президенту Украины Виктору Януковичу, который уже почти 5 лет скрывается в РФ от украинского правосудия.
Об этом пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сказал в среду, сообщает российской "Интерфакс".
"Нет. К нему нет никаких претензий со стороны российского государства", – заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов.
На вопрос о юридических основаниях длительного пребывания Януковича в России, тогда как граждане Украины могут находиться на территории РФ до 90 суток без оформления необходимых разрешений, Песков ответил: "Я не думаю, что на него это распространяется".
В отношении статуса, с которым Янукович находится на территории России, Песков сказал: "Мне это нужно уточнить, вопрос интересный".
По словам пресс-секретаря президента РФ, в Москве относятся к Януковичу "однозначно как к бывшему президенту Украины".
В среду Янукович намерен провести пресс-конференцию в Москве (в 13:00 по киевскому времени).
Напомним:
- Виктор Янукович сбежал в Россию в феврале 2014 года после массовых расстрелов участников протестов на Майдане в Киеве.
- 22 февраля 2014 года Верховная Рада решила, что Янукович самоустранился от выполнения полномочий президента, – и назначила исполняющим обязанности президента Александра Турчинова, а на внеочередных выборах президентом избрали Петра Порошенко
- 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы по делу о государственной измене.