НАПК начало регистрировать коррупционеров

Национальное агентство по предупреждению коррупции запустило единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что реестр содержит информацию о лицах, которых привлекли к уголовной, административной, дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений.

Также в реестре есть информация о юридических лицах, в которых применяли меры уголовно-правового характера за коррупционные правонарушения.

Сообщается, что зарегистрированный пользователь может получить справку о себе на основе персональных данных, указанных в его квалифицированному электронной подписи.

Реестр бесплатный и доступен круглосуточно.

В нем также предусмотрена функция самостоятельного бесплатного получения справки юрлицами - участниками публичных закупок.

В частности, в отношении физических лиц, привлеченных к ответственности за совершение коррупционного преступления, в реестр будет доступна следующая информация:

фамилии, имени, отчества;

место работы, должность на время совершения коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения;

состав коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения;

вид наказания (взыскания);

способ совершения дисциплинарного коррупционного проступка;

вид дисциплинарного взыскания;

В отношении юридических лиц, к которым применены меры уголовно-правового характера: