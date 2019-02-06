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НАПК начало регистрировать коррупционеров

Среда, 6 февраля 2019, 12:08

Национальное агентство по предупреждению коррупции запустило единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что реестр содержит информацию о лицах, которых привлекли к уголовной, административной, дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений.

Также в реестре есть информация о юридических лицах, в которых применяли меры уголовно-правового характера за коррупционные правонарушения.

Сообщается, что зарегистрированный пользователь может получить справку о себе на основе персональных данных, указанных в его квалифицированному электронной подписи. 

 

Реестр бесплатный и доступен круглосуточно.

В нем также предусмотрена функция самостоятельного бесплатного получения справки юрлицами - участниками публичных закупок.

В частности, в отношении физических лиц, привлеченных к ответственности за совершение коррупционного преступления, в реестр будет доступна следующая информация:

  • фамилии, имени, отчества;
  • место работы, должность на время совершения коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения;
  • состав коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения;
  • вид наказания (взыскания);
  • способ совершения дисциплинарного коррупционного проступка;
  • вид дисциплинарного взыскания;

В отношении юридических лиц, к которым применены меры уголовно-правового характера:

  • наименования;
  • юридический адрес, код в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц - предпринимателей;
  • состав коррупционного правонарушения, в связи с совершением которого применены меры уголовно-правового характера;
  • вид примененных мер уголовно-правового характера.

Украинская правда

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Темы: коррупцияНАПК
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