НАПК начало регистрировать коррупционеров

1847 просмотров
Среда, 6 февраля 2019, 13:08

Национальное агентство по предупреждению коррупции запустило единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что реестр содержит информацию о лицах, которых привлекли к уголовной, административной, дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений.

Также в реестре есть информация о юридических лицах, в которых применяли меры уголовно-правового характера за коррупционные правонарушения.

Сообщается, что зарегистрированный пользователь может получить справку о себе на основе персональных данных, указанных в его квалифицированному электронной подписи. 

 

Реестр бесплатный и доступен круглосуточно.

В нем также предусмотрена функция самостоятельного бесплатного получения справки юрлицами - участниками публичных закупок.

В частности, в отношении физических лиц, привлеченных к ответственности за совершение коррупционного преступления, в реестр будет доступна следующая информация:

  • фамилии, имени, отчества;
  • место работы, должность на время совершения коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения;
  • состав коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения;
  • вид наказания (взыскания);
  • способ совершения дисциплинарного коррупционного проступка;
  • вид дисциплинарного взыскания;

В отношении юридических лиц, к которым применены меры уголовно-правового характера:

  • наименования;
  • юридический адрес, код в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц - предпринимателей;
  • состав коррупционного правонарушения, в связи с совершением которого применены меры уголовно-правового характера;
  • вид примененных мер уголовно-правового характера.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: коррупция НАПК


powered by lun.ua
По теме
Суд РФ заставил Навального удалить расследования, из-за которого его вызывали на дуэль 6 февраля 2019, 11:52
Детективы НАБУ нарушили закон. Как реагировать обществу? 6 февраля 2019, 09:00
Судьи Насирова и Розенблата, или Кто судит Уляну Супрун 5 февраля 2019, 20:20
Все новости
Главные новости
Кабмин уволил Мартынюка и назначил и. о. министра агрополитики
Кабмин прекратил действие еще одного соглашения с Россией
У России нет претензий к Януковичу, но есть "интересный вопрос"
Доллар на межбанке опустился ниже 27 гривень
Все новости
безопасность

11 правил безопасности в интернете, которых родители должны научить детей

здоровье

11 причин, почему пенис может болеть во время или после секса

Лайфхаки

День Святого Валентина: подарки для любых влюбленных пар

Поиск по сайту
Архив
Весь архів