НАПК начало регистрировать коррупционеров
Национальное агентство по предупреждению коррупции запустило единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.
Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба НАПК.
Отмечается, что реестр содержит информацию о лицах, которых привлекли к уголовной, административной, дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений.
Также в реестре есть информация о юридических лицах, в которых применяли меры уголовно-правового характера за коррупционные правонарушения.
Сообщается, что зарегистрированный пользователь может получить справку о себе на основе персональных данных, указанных в его квалифицированному электронной подписи.
Реестр бесплатный и доступен круглосуточно.
В нем также предусмотрена функция самостоятельного бесплатного получения справки юрлицами - участниками публичных закупок.
В частности, в отношении физических лиц, привлеченных к ответственности за совершение коррупционного преступления, в реестр будет доступна следующая информация:
- фамилии, имени, отчества;
- место работы, должность на время совершения коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения;
- состав коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения;
- вид наказания (взыскания);
- способ совершения дисциплинарного коррупционного проступка;
- вид дисциплинарного взыскания;
В отношении юридических лиц, к которым применены меры уголовно-правового характера:
- наименования;
- юридический адрес, код в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц - предпринимателей;
- состав коррупционного правонарушения, в связи с совершением которого применены меры уголовно-правового характера;
- вид примененных мер уголовно-правового характера.
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