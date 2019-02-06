ОБСЕ включила россиян в список наблюдателей на президентских выборах - СМИ
Вопреки условиям изложенным в приглашении украинской стороной Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ) предложило включить двух граждан РФ в состав Миссии по наблюдению за выборами президента Украины.
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на информированный источник в дипломатических кругах.
"Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ включило в список долгосрочных наблюдателей Миссии по наблюдению за выборами двух граждан РФ, несмотря на то, что МИД Украины сообщал в приглашении на участие в наблюдении, не принимать заявки о регистрации наблюдателей от страны-агрессора и оккупанта ", - сказал собеседник агентства.
По его словам, нигде в обязательствах ОБСЕ не указано, что для участия в миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами должны быть обязательно приглашены представители всех государств-участников Организации.
"В пункте 8 Копенгагенского документа ОБСЕ предусмотрено, что приглашения наблюдателей от стран-участниц Организации происходит в той мере, в какой это допускается законодательством. Поскольку законодательством Украины Россия признана как государство-агрессор и оккупант, то вполне логичным и правовой позиция Украины по отказу в регистрации граждан РФ наблюдателями на выборах в Украине", - пояснил источник.
Сообщается, что сейчас в состав долгосрочных наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ предложено более 80 человек. Непосредственно для наблюдения в день выборов в Украине также прибудет еще около 750 краткосрочных наблюдателей.
Напомним:
- 31 декабря 2018 года стало известно, что Центральная избирательная комиссия Украины закрыла участки для голосования в России.
- 9 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что МИД не будет регистрировать на президентских выборах наблюдателей из России.
- Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия получила от ОБСЕ приглашения на выборы в Украине.
- Позже заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Россия собирается отправить своих наблюдателей на выборы в Украине.
- Выборы президента Украины пройдут 31 марта.