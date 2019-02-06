Янукович: Порошенко – врун, грязных методов на выборах не избежать

Экс-президент Украины Виктор Янукович считает действующего президента Петра Порошенко "профессиональным лгуном" и ожидает от него фальсификации выборов.

Об этом сбежавший от правосудия в Россию Янукович заявил на пресс-конференции в Москве.

Журналистка отметила, что Петр Порошенко был одним из создателей "Партии регионов" и министром в правительстве Януковича, и спросила: "Каковы его истинные политические цели и убеждения и есть ли у него шансы вновь возглавить Украину?".

"Я Петра Порошенко знаю очень давно или хорошо… Беда в том, что он не государственник, он бизнесмен. У него на первом месте личная выгода и деньги – и он все готов на это променять. Поэтому методы, которыми он пользуется, очень изощренны", – сказал экс-президент.

"Отличительная черта – вранье. Сколько я его знаю, сколько я имел с ним дело – он не только мне врал, он постоянно врал всем. Это его профессиональная привычка, я бы сказал, и отличительная черта", – сказал Янукович.

"Личное обогащение любой ценой – вот это его цель. И для этого он использует власть, задействует все возможности, которые у него есть", – добавил он.

Янукович уверен, что честным путем Порошенко на выборах президента не победит.

"Я не верю в то, что у него какие-то шансы будут на выборах. Хотя он очень и очень изощрен", – сказал Янукович и добавил, что есть много пословиц на эту тему, но он не может их озвучит в этой аудитории.

"У президента Порошенко никаких шансов нет честно победить на выборах. Какие будут задействованы схемы, как это будет работать – мы сейчас не знаем", – сказал 4-й президент Украины.

"Не избежать грязных методов! Но сфальсифицировать выборы в Украине в таких условиях, в которых сейчас находится страна, – достаточно сложно. Такого тотального недоверии к власти никогда не было", – добавил он.

Янукович согласился с другим журналистом, что дело о госизмене против кума президента России Виктора Медведчука – это "зачистка" неугодных:

"Все, кто выступает против этой власти с критикой, – власть ищет инструменты, как на них повлиять. В том числе, и к Медведчуку, и к другим политикам".

"Такой путь, который избрала сегодня украинская власть, плохо закончится. Все-таки люди в погонах, люди, которые работают в органах прокуратуры, следователи – это люди государственные. И они это очень хорошо понимают. И я уверен, что все это фиксируется. Каждый должен знать, что за все придется отвечать", – сказал Янукович

Он также заявил: "Я хотел бы обратиться и к работникам спецслужб, правоохранительных органов, военным (Украины с призывом): не выполнять преступные законы (приказы – ред.) – власть поменяется, обязательно придет время отвечать за эти преступления перед законом"

"Все, что сейчас происходит, я называю чистейшим политиканством", – отметил Янукович