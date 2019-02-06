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Янукович не знает: предали его или "кинули как лоха"

Среда, 6 февраля 2019, 13:32
Янукович не знает: предали его или кинули как лоха

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что подписанты соглашения 2014 года об урегулировании кризиса в Украине не отвечают на его письма и до сих пор несут ответственность за ее невыполнение.

Об этом бывший президент заявил во время пресс-конференции в России.

Отвечая на вопрос украинского журналиста, Янукович сказал, что привык к любым вопросам.

"Мы с вами давно друг друга знаем, знакомы. Мне тоже приятно вас видеть. Вы знаете поговорку, как прокурор говорил: рад вас видеть без петли на шее", - сказал Янукович журналисту.

Он добавил, что при нынешней власти в Украине это может коснуться любого.

По его словам, в 2014 году он верил, что соглашение будет выполнено.

"Я не верил, что страны подписанты себя дискредитируют. (Я думал - ред.) все что мы подпишем будет выполняться с обеих сторон и в том числе за это будут нести ответственность страны-подписанты. Но я ошибся", - сказал он.

"Как это можно назвать? Меня обманули? Изменили? Или как говорят продвинутые украинские политики, которые сегодня таковыми себя считают, "меня кинули как лоха"? Как?", - риторически спросил Янукович.

По словам экс-президента, ответственность до сих пор лежит на подписантов.

"Я хотел бы, чтобы мне публично ответили. Почему я уже много раз, много лет к ним обращаюсь с пресс-конференции и пишу им письма, я до сих пор не получил ответ от этих стран", - сказал Янукович.

Он также рассказал, что свободно передвигается по территории России.

"Я могу выезжать в любую страну мира. Никаких проблем у меня нет", - сказал он.

Напомним:

  • В феврале 2014 соглашение об урегулировании кризиса в Украине подписали Виктор Янукович от власти, Виталий Кличко, Арсений Яценюк и Олег Тягнибок - от оппозиции. Также ее подписали глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, руководитель Департамента континентальной Европы МИД Франции Эрик Фурнье, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Украинская правда

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Темы: ЯнуковичРосcияУкраина
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