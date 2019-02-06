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Глава УГКЦ: Россия хочет завоевать Украину и готова вложиться в выборы

Среда, 6 февраля 2019, 14:06

Глава Украинской греко-католической церкви блаженнейший Святослав считает, что Россия может вложить большие деньги в украинские выборы, чтобы вернуть себе влияние на Киев.

Об этом он сказал в интервью польскому Католическому информационному агентству, которое цитирует Киевская архиепархия УГКЦ,

"Очевидно, есть государство, готовое вложить большие деньги в будущую избирательную кампанию. И эта страна не Польша, ни Соединенные Штаты, ни даже Ватикан – это Россия", – сказал блаженнейший Святослав.

"Это страна, которая до сих пор ищет способ завоевать Украину, используя сегодня механизмы демократического государства. Это очень опасная реальность", – считает духовный лидер греко-католиков Украины.

По словам главы УГКЦ, цель церквей и гражданского общества в том, чтобы к власти в Украине не пришли те, кто не возьмет ответственность за внедрение европейской модели демократии.

"Убежден, что большинство политиков имеют шансы реализовать этот проект. Другие не имеют никаких шансов, если не будет большой политической коррупции со стороны Москвы", – сказал блаженнейший Святослав.

"Украинское общественное мнение четко заявляет, что мы хотим быть суверенным государством, мы хотим быть европейским государством, потому что мы – государство с абсолютно отдельной от России культурой. Наш суверенитет должен быть защищен и развит", – добавил он.

Глава УГКЦ сравнил украинское общество с вулканом из-за политического напряжения и олигархов:

"Думаю, после этих выборов придет новое политическое качество Украине. Надеюсь на это", – сказал блаженнейший Святослав.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcияцерковьвиборы
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