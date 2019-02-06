Литва безвозмездно предоставит Украине боеприпасы на 255 тысяч евро
Литовское правительство утвердило безвозмездную передачу Украине боеприпасов на сумму 255 тысяч евро.
Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны Литвы.
Как отмечается, речь идет о боеприпасах для стрелкового оружия советского производства, которую армия Литвы больше не использует.
"Передача боеприпасов является частью последовательной и всеобъемлющей поддержки Литвы Украине в укреплении ее оборонного потенциала и обеспечения независимости, суверенитета и территориальной целостности ", - сказал министр национальной обороны Литвы Раймундас Кароблис.
Литва уже оказывала украинской армии материальную поддержку и передавала элементы оружия.
В декабре прошлого года президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что ее страна увеличит военную и гуманитарную поддержку Украине.
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