Литва безвозмездно предоставит Украине боеприпасы на 255 тысяч евро

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Среда, 6 февраля 2019, 17:21

Литовское правительство утвердило безвозмездную передачу Украине боеприпасов на сумму 255 тысяч евро.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны Литвы.

Как отмечается, речь идет о боеприпасах для стрелкового оружия советского производства, которую армия Литвы больше не использует.

"Передача боеприпасов является частью последовательной и всеобъемлющей поддержки Литвы Украине в укреплении ее оборонного потенциала и обеспечения независимости, суверенитета и территориальной целостности ", - сказал министр национальной обороны Литвы Раймундас Кароблис.

Литва уже оказывала украинской армии материальную поддержку и передавала элементы оружия.

В декабре прошлого года президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что ее страна увеличит военную и гуманитарную поддержку Украине.

Европейская правда

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Темы: Литва оружие


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