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На учениях в Азовском море отразили "атаку врага"

Среда, 6 февраля 2019, 17:02

Украинские военнослужащие отработали в Азовском море учебные маневры по отражению вражеского нападения с моря.

Об этом сообщает в среду пресс-служба Государственной пограничной службы.

По легенде учений, судно-нарушитель, игнорируя запросы и законные требования корабля Морской охраны и катеров ВМС ВСУ, осуществляло опасные маневры на большой скорости и пыталось приблизиться к берегу для возможной высадки диверсионной группы.

 
 

Отмечается, что в ходе проведения учебной операции корабли Морской охраны, катера ВМС ВСУ, при поддержке артиллерии с берега и авиации остановили судно-нарушителя и заблокировали его в определенном районе, не допустив высадки диверсионных групп.

Украинская правда

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Темы: Азовское мореармияфлот
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