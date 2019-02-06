На учениях в Азовском море отразили "атаку врага"

492 просмотра
Среда, 6 февраля 2019, 18:02

Украинские военнослужащие отработали в Азовском море учебные маневры по отражению вражеского нападения с моря.

Об этом сообщает в среду пресс-служба Государственной пограничной службы.

По легенде учений, судно-нарушитель, игнорируя запросы и законные требования корабля Морской охраны и катеров ВМС ВСУ, осуществляло опасные маневры на большой скорости и пыталось приблизиться к берегу для возможной высадки диверсионной группы.

 
 

Отмечается, что в ходе проведения учебной операции корабли Морской охраны, катера ВМС ВСУ, при поддержке артиллерии с берега и авиации остановили судно-нарушителя и заблокировали его в определенном районе, не допустив высадки диверсионных групп.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Азовское море армия флот


powered by lun.ua
По теме
В пограничной службе рассказали, как усиливают охрану в море 4 февраля 2019, 11:06
На Азове большая часть курортного города почти неделю сидит без воды 2 февраля 2019, 11:14
Волкер поддержал введение международной миссии в Азовском море 31 января 2019, 17:36
Все новости
Главные новости
Суд не пустил Симоненко в кандидаты
В избирательных бюллетенях будет два кандидата Тимошенко Ю.В.
Геращенко ответила на предложение Януковича по обмену пленными
Янукович не знает: предали его или "кинули как лоха"
Все новости
здоровье

Суперфуды: киноа, чиа и годжи. Не миф ли их полезность?

Кино

Что посмотреть в феврале

мнение

Как укладывать волосы так, чтобы им не навредить

Поиск по сайту
Архив
Весь архів