На учениях в Азовском море отразили "атаку врага"
Среда, 6 февраля 2019, 17:02
Украинские военнослужащие отработали в Азовском море учебные маневры по отражению вражеского нападения с моря.
Об этом сообщает в среду пресс-служба Государственной пограничной службы.
По легенде учений, судно-нарушитель, игнорируя запросы и законные требования корабля Морской охраны и катеров ВМС ВСУ, осуществляло опасные маневры на большой скорости и пыталось приблизиться к берегу для возможной высадки диверсионной группы.
Отмечается, что в ходе проведения учебной операции корабли Морской охраны, катера ВМС ВСУ, при поддержке артиллерии с берега и авиации остановили судно-нарушителя и заблокировали его в определенном районе, не допустив высадки диверсионных групп.
Украинская правда