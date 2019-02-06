У военных на Львовщине украли американские прицелы и "ночное видение" - ГБР

Со склада в воинской части на Львовщине украли 7 тепловизионных прицелов марки ARCHER и 8 приборов ночного видения, которые были предоставлены Украине правительством США.

Об этом говорится в сообщении ГБР в среду.

"В ноябре 2018 году с одной из военных частей на Львовщине неизвестные лица похитили 7 тепловизионных прицелов марки ARCHER и 8 приборов ночного видения. Оптика была выделена Украине правительством США в рамках программы международной технической помощи", - говорится в сообщении.

Хищение оценивается в 4 529 933 гривен.

По версии следствия, похищение военного имущества произошло из-за халатного отношения начальника склада ракетно-артиллерийского вооружения к учету и сохранности вверенного имущества.

Военнослужащему сообщили о подозрении и избрали меру пресечения - содержание под стражей сроком на 60 суток.

Сейчас следователи ищут похищенное военное имущество.