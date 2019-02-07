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Трамп выдвинул на пост главы Всемирного банка Дэвида Мелпаса

Четверг, 7 февраля 2019, 00:14

Президент США Дональд Трамп выдвинул на пост главы Всемирного банка кандидатуру заместителя министра финансов США Дэвида Мелпаса.

Об этом сообщает CNN.

Теперь кандидатура Мелпаса должна быть утверждена на заседании Совета руководителей Всемирного банка.

"Моя администрация сделала своей первоочередной задачей обеспечение того, чтобы доллары налогоплательщиков США тратились эффективно и разумно, служили американским интересам и защищали американские ценности", - заявил Трамп, выдвигая кандидатуру Мелпаса.

Выступая после Трампа, Мелпас назвал Всемирный банк "ведущим мировым институтом развития".

По его словам, сейчас "велика вероятность провести конструктивные реформы, которые приведут к более быстрому росту и процветанию".

"Мелпас критиковал Всемирный банк за деньги, которые он давал Китаю. Он считал, что в КНР достаточно ресурсов и без международной поддержки", - пишет CNN.

Напомним:

7 января глава Всемирного банка Джим Ен Ким заявил, что уйдет в отставку с 1 февраля, несмотря на то, что срок его полномочий истекает только в 2022 году. По словам самого банкира, он хотел бы вернуться к работе в частном секторе экономики.

СМИ сообщали, что дочь американского президента Дональда Трампа Иванка Трамп, а также бывший постпред США при ООН Никки Хейли являются кандидатами на пост президента Всемирного банка.

Президентом Всемирного банка избирается гражданин США, поскольку Штаты являются крупнейшим акционером банка.

Темы: ТрампбанкиСША
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