Почти 70 млн убытков "Укртелефильму": экс-директору сообщили о подозрении
Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили бывшему генеральному директору ГП "Украинская студия телевизионных фильмов "Укртелефильм" о подозрении в злоупотреблении служебным положением и использовании поддельных документов.
Об этом сообщает 7 февраля пресс-служба НАБУ.
Также о подозрении сообщено еще двум его соучастникам: организатору схемы и директору коммерческого общества.
По версии следствия, бывший руководитель "Укртелефильма" в сговоре с частными лицами отстранил в пользу ООО имущественные права на 67 объектов недвижимого имущества (квартиры, нежилые помещения, паркоместа), расположенного в Киеве.
В результате этих действий государству в лице ГП нанесен ущерб на сумму 68,72 млн грн.
В ноябре 2018 года Хозяйственный суд Киева признал договор купли-продажи указанных имущественных прав со всеми дополнительными соглашениями, изменениями и дополнениями к нему, недействительным с момента заключения.
Подозреваемых задержали в порядке ст.208 УПК Украины, решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Отмечается, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление полного круга лиц, причастных к совершению указанных уголовных правонарушений.
Указывается, что расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с февраля 2018 года.
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