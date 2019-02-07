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Почти 70 млн убытков "Укртелефильму": экс-директору сообщили о подозрении

Четверг, 7 февраля 2019, 10:40

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили бывшему генеральному директору ГП "Украинская студия телевизионных фильмов "Укртелефильм" о подозрении в злоупотреблении служебным положением и использовании поддельных документов.

Об этом сообщает 7 февраля пресс-служба НАБУ.

Также о подозрении сообщено еще двум его соучастникам: организатору схемы и директору коммерческого общества.

По версии следствия, бывший руководитель "Укртелефильма" в сговоре с частными лицами отстранил в пользу ООО имущественные права на 67 объектов недвижимого имущества (квартиры, нежилые помещения, паркоместа), расположенного в Киеве.

В результате этих действий государству в лице ГП нанесен ущерб на сумму 68,72 млн грн.

В ноябре 2018 года Хозяйственный суд Киева признал договор купли-продажи указанных имущественных прав со всеми дополнительными соглашениями, изменениями и дополнениями к нему, недействительным с момента заключения.

Подозреваемых задержали в порядке ст.208 УПК Украины, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Отмечается, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление полного круга лиц, причастных к совершению указанных уголовных правонарушений.

Указывается, что расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с февраля 2018 года.

Украинская правда
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