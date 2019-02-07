РПЦ: Православная церковь Чехии и Словакии не признает ПЦУ

Митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав заявил, что предстоятелем православной церкви в Украине, которая "существует веками", является только Онуфрий.

Его слова цитирует пресс-служба Русской православной церкви.

"На самом деле Православная Церковь Украины существует веками – от времен равноапостольного Владимира и княгини Ольги, со дня крещения в Днепре, и у нее есть Предстоятель – это Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий", - заявил митрополит.

При этом он назвал самозванцем главу Православной церкви Украины Епифания и призвал молиться, чтобы помочь "преодолеть этот соблазн" церковной жизни.

Сообщается, что он прибыл в пределы РПЦ, чтобы поддержать "канонический статус Онуфрия всей возглавляемой им церкви".

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Напомним: