РПЦ: Православная церковь Чехии и Словакии не признает ПЦУ
Митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав заявил, что предстоятелем православной церкви в Украине, которая "существует веками", является только Онуфрий.
Его слова цитирует пресс-служба Русской православной церкви.
"На самом деле Православная Церковь Украины существует веками – от времен равноапостольного Владимира и княгини Ольги, со дня крещения в Днепре, и у нее есть Предстоятель – это Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий", - заявил митрополит.
При этом он назвал самозванцем главу Православной церкви Украины Епифания и призвал молиться, чтобы помочь "преодолеть этот соблазн" церковной жизни.
Сообщается, что он прибыл в пределы РПЦ, чтобы поддержать "канонический статус Онуфрия всей возглавляемой им церкви".
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Напомним:
- 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители Российской православной церкви (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
- 5 января 2019 года в Стамбуле подписали томос об автокефалии украинской церкви – и 6 января патриарх Варфоломей передал его митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию.
- 3 февраля состоялась интронизация митрополита Епифания.
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