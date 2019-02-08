В Нидерландах уверенны, что РФ скоро согласится на переговоры по поводу МН17
Пятница, 8 февраля 2019, 04:27
Правительство Нидерландов заявило, что "все больше уверено", что представители РФ в ближайшее время будут готовы встретиться для частных переговоров о том, кто несет ответственность за катастрофу рейса MH17 в 2014 году.
Об этом пишет Reuters.
"Мы связываемся с Россией по вопросам национальной ответственности по дипломатическим каналам", - сказала пресс-секретарь министерства иностранных дел. "Мы все больше уверены в том, что скоро проведем переговоры с россиянами".
Напоминаем:
- 17 июля 2014 года "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам - Куала-Лумпур, упал в захваченной россиянами Донецкой области - все 298 человек погибли.
- 24 мая JIT объявила, что малайзийский "Боинг" был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук" из 53-й бригады ПВО ВС РФ, который базируется в российском городе Курск.
- В результате Австралия и Нидерланды сказали, что Россия несет ответственность за сбивание пассажирского самолета.
- Нидерланды рассматривают возможность иска против России в международный суд по делу о катастрофе в 2014 году в небе над Донбассом малайзийского "Боинга" рейса MH17.
- В ноябре 2018 года родные 55 жертв катастрофы рейса MH17 подали иск в Европейский суд по правам человека против России, обвинив Москву в нарушении их основных прав и в саботаже следствия.
- Россия отрицает любую причастность к катастрофе.