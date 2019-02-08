В Нидерландах уверенны, что РФ скоро согласится на переговоры по поводу МН17

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Пятница, 8 февраля 2019, 05:27

Правительство Нидерландов заявило, что "все больше уверено", что представители РФ в ближайшее время будут готовы встретиться для частных переговоров о том, кто несет ответственность за катастрофу рейса MH17 в 2014 году.

Об это

  • 17 июля 2014 года "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам - ​​Куала-Лумпур, упал в захваченной россиянами Донецкой области - все 298 человек погибли.
  • 24 мая JIT объявила, что малайзийский "Боинг" был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук" из 53-й бригады ПВО ВС РФ, который базируется в российском городе Курск.
  • В результате Австралия и Нидерланды сказали, что Россия несет ответственность за сбивание пассажирского самолета.
  • Нидерланды рассматривают возможность иска против России в международный суд по делу о катастрофе в 2014 году в небе над Донбассом малайзийского "Боинга" рейса MH17.
  • В ноябре 2018 года родные 55 жертв катастрофы рейса MH17 подали иск в Европейский суд по правам человека против России, обвинив Москву в нарушении их основных прав и в саботаже следствия.
  • Россия отрицает любую причастность к катастрофе.

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Темы: MH17 Нидерланды Росcия


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