В Нидерландах уверенны, что РФ скоро согласится на переговоры по поводу МН17
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Пятница, 8 февраля 2019, 05:27
Правительство Нидерландов заявило, что "все больше уверено", что представители РФ в ближайшее время будут готовы встретиться для частных переговоров о том, кто несет ответственность за катастрофу рейса MH17 в 2014 году.
Об это
- 17 июля 2014 года "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам - Куала-Лумпур, упал в захваченной россиянами Донецкой области - все 298 человек погибли.
- 24 мая JIT объявила, что малайзийский "Боинг" был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук" из 53-й бригады ПВО ВС РФ, который базируется в российском городе Курск.
- В результате Австралия и Нидерланды сказали, что Россия несет ответственность за сбивание пассажирского самолета.
- Нидерланды рассматривают возможность иска против России в международный суд по делу о катастрофе в 2014 году в небе над Донбассом малайзийского "Боинга" рейса MH17.
- В ноябре 2018 года родные 55 жертв катастрофы рейса MH17 подали иск в Европейский суд по правам человека против России, обвинив Москву в нарушении их основных прав и в саботаже следствия.
- Россия отрицает любую причастность к катастрофе.
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