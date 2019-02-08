В Нидерландах уверенны, что РФ скоро согласится на переговоры по поводу МН17

Правительство Нидерландов заявило, что "все больше уверено", что представители РФ в ближайшее время будут готовы встретиться для частных переговоров о том, кто несет ответственность за катастрофу рейса MH17 в 2014 году.

Об этом пишет Reuters.

"Мы связываемся с Россией по вопросам национальной ответственности по дипломатическим каналам", - сказала пресс-секретарь министерства иностранных дел. "Мы все больше уверены в том, что скоро проведем переговоры с россиянами".

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